Павел Зибров раскрыл секрет своей пенсии: "Я богатый пенсионер"

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Черновалова Кристина
Павел Зибров, известный украинский исполнитель и обладатель звания народного артиста, в недавнем интервью YouTube-каналу Анжелики Рудницкой раскрыл сумму своей текущей пенсии, которая теперь составляет 8300 гривен.
Народный артист Украины рассказал о размере своей пенсии
Сравнивая свое финансовое положение с другими пенсионерами, Зибров заявил.
Артист также отметил, что несмотря на повышение пенсии с начальных 2500 гривен, сумма все еще кажется ему недостаточной по сравнению с тем, как обеспечивают пожилых людей в других странах.
По словам Зиброва, его начальные ожидания от пенсии как у народного артиста были гораздо выше. Артист признал, что думал будет получать не менее 50 тысяч гривен. Однако реальность оказалась менее радужной, и даже если бы пенсия достигала такой суммы, для нормальной жизни Зиброву нужно было бы около 200 тысяч гривен в месяц.
Ранее “Комментарии” писали, что тысячи украинских пенсионеров, которые не прекращали трудовую деятельность после выхода на пенсию, в скором времени ощутят приятные изменения в размере своих ежемесячных выплат. По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), эти пенсионеры автоматически получат повышенные пенсии в июне, а также доплату за прошедшие два месяца.
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