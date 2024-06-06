Павел Зибров раскрыл секрет своей пенсии: "Я богатый пенсионер"

Павел Зибров, известный украинский исполнитель и обладатель звания народного артиста, в недавнем интервью YouTube-каналу Анжелики Рудницкой раскрыл сумму своей текущей пенсии, которая теперь составляет 8300 гривен.

Народный артист Украины рассказал о размере своей пенсии

Сравнивая свое финансовое положение с другими пенсионерами, Зибров заявил.

“У нас пенсии такие убогие. Мы по заграницам поездили, и смотришь, как у них на лайнер, на круизы идут пенсионеры... Я же тоже типа пенсионер. Ну типа. У меня есть уже даже книжечка, что я пенсионер. Начинали с очень смешной суммы. Сейчас уже подняли. Начиналось с 2500, потом четыре с чем-то. Сейчас — 8300. Ну, более-менее по сравнению с 2800 по 3 тыс. — то я богатый человек. , — сказал Зиброва.

Артист также отметил, что несмотря на повышение пенсии с начальных 2500 гривен, сумма все еще кажется ему недостаточной по сравнению с тем, как обеспечивают пожилых людей в других странах.

По словам Зиброва, его начальные ожидания от пенсии как у народного артиста были гораздо выше. Артист признал, что думал будет получать не менее 50 тысяч гривен. Однако реальность оказалась менее радужной, и даже если бы пенсия достигала такой суммы, для нормальной жизни Зиброву нужно было бы около 200 тысяч гривен в месяц.

"У меня столько энергии и идей, что я просто не могу себе позволить сидеть без дела," – поделился артист, отметив, что продолжает активно заниматься концертной деятельностью и преподаванием, несмотря на свой пенсионный возраст.

Ранее “Комментарии” писали, что тысячи украинских пенсионеров, которые не прекращали трудовую деятельность после выхода на пенсию, в скором времени ощутят приятные изменения в размере своих ежемесячных выплат. По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), эти пенсионеры автоматически получат повышенные пенсии в июне, а также доплату за прошедшие два месяца.