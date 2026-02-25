Педро Паскаль пошел на свидание с парнем: что известно (ФОТО)

Педро Паскаль. Фото: Instagram

Личная жизнь звезды сериалов "Мандалорец" и "Последние из нас" снова привлекла внимание СМИ. Западные медиа опубликовали фото, на которых Педро Паскаль проводит время в Нью-Йорке с аргентинским арт-директором и бывшим футболистом Рафаэлем Оларрой.

По данным портала TMZ, актер и его спутник вместе гуляли по заснеженному Манхэттену, а потом посетили ресторан. На фото видно, как Педро Паскаль и Рафаэль Оларра держатся за руки. Кроме того, впоследствии пара отправилась в кинотеатр на премьеру фильма "Грозовой перевал" с Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях. Очевидцы утверждают, что мужчины сидели рядом и активно обсуждали фильм во время сеанса.

Свидание Педро Паскаля и Рафаэля Оларри подогрели слухи о возможных романтических отношениях между мужчинами.

50-летний Паскаль традиционно не комментирует личную жизнь. Ранее ему приписывали романы с коллегами по индустрии, в том числе с Еленой Хиди и Дженнифер Энистон, однако никаких подтверждений не было. Рафаэль Оларра – это креативный директор из Аргентины, ранее находившийся в отношениях с валлийским актером Люком Эвансом. Их роман завершился в 2021 году.

Паскаль и его представители не подтвердили, что речь идет о романтических отношениях.

