Педро Паскаль пішов на побачення з хлопцем: що відомо (ФОТО)

Особисте життя зірки серіалів "Мандалорець" і "Останні з нас" знову привернуло увагу ЗМІ. Західні медіа опублікували фото, на яких Педро Паскаль проводить час у Нью-Йорку з аргентинським артдиректором і колишнім футболістом Рафаелем Оларрою.

Педро Паскаль. Фото: Instagram

За даними порталу TMZ, актор і його супутник разом гуляли засніженим Манхеттеном, а потім відвідали ресторан. На фото видно, як Педро Паскаль та Рафаель Оларра тримаються за руки. Крім того, згодом пара вирушила до кінотеатру на прем’єру фільму "Грозовий перевал" з Марго Роббі та Джейкобом Елорді у головних ролях. Очевидці стверджують, що чоловіки сиділи поруч і активно обговорювали стрічку під час сеансу.

Побачення Педро Паскаля та Рафаеля Оларри підігріли чутки про можливі романтичні стосунки між чоловіками.

50-річний Паскаль традиційно не коментує особисте життя. Раніше йому приписували романи з колегами по індустрії, зокрема з Оленою Гіді та Дженніфер Еністон, однак жодних підтверджень не було. Рафаель Оларра — це креативний директор з Аргентини, який раніше перебував у стосунках із валлійським актором Люком Евансом. Їхній роман завершився у 2021 році.

Паскаль та його представники не підтвердили, що йдеться про романтичні стосунки.

