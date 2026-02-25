logo_ukra

Педро Паскаль пішов на побачення з хлопцем: що відомо (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Педро Паскаль пішов на побачення з хлопцем: що відомо (ФОТО)

Західні ЗМІ опублікували фото Педро Паскаля з аргентинським артдиректором Рафаелем Оларрою.

25 лютого 2026, 11:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Особисте життя зірки серіалів "Мандалорець" і "Останні з нас" знову привернуло увагу ЗМІ. Західні медіа опублікували фото, на яких Педро Паскаль проводить час у Нью-Йорку з аргентинським артдиректором і колишнім футболістом Рафаелем Оларрою.

Педро Паскаль пішов на побачення з хлопцем: що відомо (ФОТО)

Педро Паскаль. Фото: Instagram

За даними порталу TMZ, актор і його супутник разом гуляли засніженим Манхеттеном, а потім відвідали ресторан. На фото видно, як Педро Паскаль та Рафаель Оларра тримаються за руки. Крім того,  згодом пара вирушила до кінотеатру на прем’єру фільму "Грозовий перевал" з Марго Роббі та Джейкобом Елорді у головних ролях. Очевидці стверджують, що чоловіки сиділи поруч і активно обговорювали стрічку під час сеансу.

Побачення Педро Паскаля та Рафаеля Оларри підігріли чутки про можливі романтичні стосунки між чоловіками.

50-річний Паскаль традиційно не коментує особисте життя. Раніше йому приписували романи з колегами по індустрії, зокрема з Оленою Гіді та Дженніфер Еністон, однак жодних підтверджень не було. Рафаель Оларра — це креативний директор з Аргентини, який раніше перебував у стосунках із валлійським актором Люком Евансом. Їхній роман завершився у 2021 році.

Паскаль та його представники не підтвердили, що йдеться про романтичні стосунки. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що після "Гри престолів" Педро Паскаль здобув світову славу, а з роками лише закріпив себе як одного з кращих акторів Голлівуду. Зібрали список кращих фільмів та серіалів з Паскалем.

Також "Коментарі" писали про маловідомі факти про Педро Паскаля. Актор взяв прізвище матері, працював поганим офіціантом та забув про роль в серіалі "Останні з нас".



Джерело: https://www.tmz.com/2026/02/16/pedro-pascal-rafael-olarra-together-new-york/
