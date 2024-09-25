"Перебежчики и предатели": у Пугачевой и Орбакайте хотят забрать имущество у РФ

Российская певица Алла Пугачева и ее дочь Кристина Орбакайте активно занимаются продажей своей недвижимости в России после того, как покинули страну в 2022 году и переехали жить за границу.

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте (фото из открытых источников)

Как сообщают российские СМИ, депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев выразил возмущение тем, что артистки могут продавать свою недвижимость в Москве. Он заявил, что эта собственность была приобретена на деньги из российского бюджета и что Пугачеву и Орбакайте следовало лишить такой возможности. Журавлев также назвал их "перебежчиками и предателями".

"Целую семью нужно было выставить из страны налегке, вместо того, чтобы позволять им спокойно распродавать недвижимость на миллиарды рублей, частично заработанную за счет российского бюджета. У этих перебежчиков и предателей все еще есть покровители в России, позволяющие им вести безбедное". жизнь за границей", — заявил депутат.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известная российская певица лишается своего имущества . Российская певица Кристина Орбакайте, уехавшая из России в США после начала полномасштабного вторжения в Украину, планирует продать две элитные квартиры в Москве общей стоимостью 400 миллионов рублей. Как сообщают российские СМИ, квартиры расположены в жилом комплексе "Четыре ветра" на Большой Грузинской улице. Этот ЖК имеет развитую инфраструктуру, включая фитнес-центр, салон красоты, автомойку и шиномонтаж.

Также отмечается, что Орбакайте хочет продать дачу своей матери Алле Пугачевой в Солнечногорском районе за 162 миллиона рублей. В начале российского вторжения в Украину, в феврале 2022 года, Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram запись с призывом "Нет войне!" и пожеланием "мирного неба". Однако позже этот пост был удален, и с тех пор он больше не комментировал события, связанные с войной.

