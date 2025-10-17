Известная спортсменка Алина Кабаева, бывшего жениха которой сейчас разыскивают спецслужбы Путина, заметно изменилась снаружи. Судя по "надутому" лицу, бывшая гимнастка активно пользуется услугами косметологов.

Алина Кабаева (фото из открытых источников)

Алина Кабаева завоевала популярность еще в юном возрасте — благодаря блестящим победам и своему таланту. Тогда она отличалась не только спортивными достижениями, но и природной красотой.

Ее молодое лицо было выразительным, с округлыми чертами, сияющими глазами и мягкими щечками, придающими ей особый шарм. Даже во время напряженных тренировок Алина оставалась женственной, всегда подчеркивая свою привлекательность легким, но ярким макияжем.

После завершения спортивной карьеры Кабаева решила попробовать силы в политике, и вместе с этим сменила имидж — стала более сдержанной, хотя не всегда удачной в выборе стиля.

Впрочем, больше всего обсуждений вызвали именно изменения в ее облике. Со временем лицо Кабаевой стало неузнаваемым: оно выглядело "натянутым" и отечным, из-за чего черты утратили естественность. Губы стали заметно пухлее, а мимика — скованной. В это время в СМИ появились предположения о неудачной пластической операции, которую якобы пришлось исправлять в течение года.

Каждое появление Кабаевой на публике вызывает волну дискуссий. На фотографиях в сети видно, что лицо ее действительно кажется припухшим и расплывчатым. Комментаторы нередко отмечают, что от прежней красавицы остались только воспоминания.

Впрочем, пластический хирург Дмитрий Слоссер считает, что Кабаева не совершала серьезных операций, а лишь злоупотребляла инъекционными процедурами — филлерами и гиалуроновой кислотой. Именно они, по словам специалиста, изменили ее внешность.

"У нее от природы широкое лицо и плотная структура костей. На фоне возрастных изменений и избытка "уколов красоты" получилось лицо с эффектом луны — гладкое, но без природной выразительности", — отметил Дмитрий Слосер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алина Кабаева, которую в России часто называют "первой леди в тени", уже более пятнадцати лет остается частью ближайшего окружения медиаимперии Кремля. Она получает сотни миллионов рублей от "Национальной медиа группы" — холдинга, подконтрольного друзьям Владимира Путина, который превратил федеральные телеканалы в мощный пропагандистский инструмент и в то же время сделал Кабаеву одной из самых богатых женщин страны.

Карьера Кабаевой в медиа-бизнесе началась в 2008 году, когда она возглавила общественный совет "Национальной медиа группы". Тогда каналы холдинга еще выглядели более или менее независимыми: на РЕН ТВ выходила программа "Неделя с Марианной Максимовской", а на "Пятом канале" — "Открытая студия" с Никой Стрижак.

