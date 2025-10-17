logo

Переделала лицо и потеряла свою красоту: как изменилась внешность любовницы Путина (ФОТО)

Лицо Кабаевой стало "натянутым" и объемным

17 октября 2025, 22:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Известная спортсменка Алина Кабаева, бывшего жениха которой сейчас разыскивают спецслужбы Путина, заметно изменилась снаружи. Судя по "надутому" лицу, бывшая гимнастка активно пользуется услугами косметологов.

Переделала лицо и потеряла свою красоту: как изменилась внешность любовницы Путина (ФОТО)

Алина Кабаева (фото из открытых источников)

Алина Кабаева завоевала популярность еще в юном возрасте — благодаря блестящим победам и своему таланту. Тогда она отличалась не только спортивными достижениями, но и природной красотой.

Переделала лицо и потеряла свою красоту: как изменилась внешность любовницы Путина (ФОТО) - фото 2

Ее молодое лицо было выразительным, с округлыми чертами, сияющими глазами и мягкими щечками, придающими ей особый шарм. Даже во время напряженных тренировок Алина оставалась женственной, всегда подчеркивая свою привлекательность легким, но ярким макияжем.

После завершения спортивной карьеры Кабаева решила попробовать силы в политике, и вместе с этим сменила имидж — стала более сдержанной, хотя не всегда удачной в выборе стиля.

Впрочем, больше всего обсуждений вызвали именно изменения в ее облике. Со временем лицо Кабаевой стало неузнаваемым: оно выглядело "натянутым" и отечным, из-за чего черты утратили естественность. Губы стали заметно пухлее, а мимика — скованной. В это время в СМИ появились предположения о неудачной пластической операции, которую якобы пришлось исправлять в течение года.

Переделала лицо и потеряла свою красоту: как изменилась внешность любовницы Путина (ФОТО) - фото 2

Каждое появление Кабаевой на публике вызывает волну дискуссий. На фотографиях в сети видно, что лицо ее действительно кажется припухшим и расплывчатым. Комментаторы нередко отмечают, что от прежней красавицы остались только воспоминания.

Впрочем, пластический хирург Дмитрий Слоссер считает, что Кабаева не совершала серьезных операций, а лишь злоупотребляла инъекционными процедурами — филлерами и гиалуроновой кислотой. Именно они, по словам специалиста, изменили ее внешность.

"У нее от природы широкое лицо и плотная структура костей. На фоне возрастных изменений и избытка "уколов красоты" получилось лицо с эффектом луны — гладкое, но без природной выразительности", — отметил Дмитрий Слосер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алина Кабаева, которую в России часто называют "первой леди в тени", уже более пятнадцати лет остается частью ближайшего окружения медиаимперии Кремля. Она получает сотни миллионов рублей от "Национальной медиа группы" — холдинга, подконтрольного друзьям Владимира Путина, который превратил федеральные телеканалы в мощный пропагандистский инструмент и в то же время сделал Кабаеву одной из самых богатых женщин страны.

Карьера Кабаевой в медиа-бизнесе началась в 2008 году, когда она возглавила общественный совет "Национальной медиа группы". Тогда каналы холдинга еще выглядели более или менее независимыми: на РЕН ТВ выходила программа "Неделя с Марианной Максимовской", а на "Пятом канале" — "Открытая студия" с Никой Стрижак.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SaFiZW676Is&t=6s
