Відома спортсменка Аліна Кабаєва, колишнього нареченого якої нині розшукують спецслужби Путіна, помітно змінилася зовні. Судячи з "надутого" обличчя, колишня гімнастка активно користується послугами косметологів.

Аліна Кабаєва (фото з відкритих джерел)

Аліна Кабаєва здобула популярність ще у юному віці — завдяки блискучим перемогам і своєму таланту. Тоді вона вирізнялася не лише спортивними досягненнями, а й природною красою.

Її молоде обличчя було виразним, з округлими рисами, сяючими очима та м’якими щічками, що надавали їй особливого шарму. Навіть під час напружених тренувань Аліна залишалася жіночною, завжди підкреслюючи свою привабливість легким, але яскравим макіяжем.

Після завершення спортивної кар’єри Кабаєва вирішила спробувати сили у політиці, і разом з цим змінила імідж — стала стриманішою, хоча не завжди вдалою у виборі стилю.

Втім, найбільше обговорень викликали саме зміни у її зовнішності. З часом обличчя Кабаєвої стало невпізнаваним: воно виглядало "натягнутим" і набряклим, через що риси втратили природність. Губи стали помітно пухкішими, а міміка — скутою. Саме тоді у ЗМІ з’явилися припущення про невдалу пластичну операцію, яку нібито довелося виправляти протягом року.

Кожна поява Кабаєвої на публіці викликає хвилю дискусій. На фотографіях у мережі видно, що її обличчя справді здається припухлим і розпливчастим. Коментатори нерідко зазначають, що від колишньої красуні залишилися лише спогади.

Втім, пластичний хірург Дмитро Слоссер вважає, що Кабаєва не робила серйозних операцій, а лише зловживала ін’єкційними процедурами — філерами та гіалуроновою кислотою. Саме вони, за словами фахівця, і змінили її зовнішність.

"У неї від природи широке обличчя та щільна структура кісток. На тлі вікових змін і надлишку "уколів краси" вийшло обличчя з ефектом місяця — гладке, але без природної виразності", — зазначив Дмитро Слосер.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Аліна Кабаєва, яку в Росії часто називають "першою леді в тіні", вже понад п’ятнадцять років залишається частиною найближчого оточення медіаімперії Кремля. Вона отримує сотні мільйонів рублів від "Національної медіа групи" — холдингу, підконтрольного друзям Володимира Путіна, який перетворив федеральні телеканали на потужний пропагандистський інструмент і водночас зробив Кабаєву однією з найбагатших жінок країни.

Кар’єра Кабаєвої в медіабізнесі почалася у 2008 році, коли вона очолила громадську раду "Національної медіа групи". Тоді канали холдингу ще мали вигляд більш-менш незалежних: на РЕН ТВ виходила програма "Неделя с Марианной Максимовской", а на "Пятом канале" — "Открытая студия" з Нікою Стрижак.

