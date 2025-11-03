Певица Анна Asti, покинувшая Украину и поселившуюся в России, заявила, что устала от российского шоу-бизнеса и хочет кардинально изменить свою жизнь. В интервью российским медиа она рассказала, что мечтает открыть ферму и разводить скот подальше от сцены и бомонда страны, где сейчас проживает.

Анна Asti (фото из открытых источников)

Асти отметила, что ее величайшая мечта не связана с музыкальной карьерой. Она хочет создать конную ферму, а также заниматься разведением овец и коз. По словам певицы, это может стать местом отдыха и развлечений людей.

"Возможно, мне стоит открыть свою школу конного спорта. Но пока я больше мечтаю о ферме, куда бы приезжали люди отдыхать, наслаждаться кофе на рассвете и наблюдать за прекрасными животными. Конечно, без овечек и козочек некуда. Пока не знаю, как все это устраивало, чтобы это организовать гармоний."

В Перми певица создала собственный проект, посвященный помощи животным, в том числе лошадям. При этом она не комментирует события в Украине и не оказывает поддержки пострадавшим от войны людям.

Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) с начала полномасштабного вторжения России в Украину не делает политических заявлений и продолжает выступать на территории РФ. В 2023 году она получила русское гражданство, отказавшись от украинского. Имя артистки внесено в базу "Миротворца" за публичную деятельность в стране-агрессоре.

