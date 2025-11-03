Співачка з України, яка переїхала до РФ, вирішила кардинально змінювати життя

Співачка Анна Asti, яка покинула Україну та оселилася в Росії, заявила, що втомилася від російського шоу-бізнесу й хоче кардинально змінити своє життя. В інтерв'ю російським медіа вона розповіла, що мріє відкрити ферму та розводити худобу подалі від сцени й бомонду країни, де зараз проживає.

Асті зазначила, що її найбільша мрія не пов’язана з музичною кар’єрою. Вона хоче створити кінну ферму, а також займатися розведенням овець і кіз. За словами співачки, це може стати місцем для відпочинку та розваг людей.

"Можливо, мені варто відкрити свою школу кінного спорту. Але поки що я більше мрію про ферму, куди б приїжджали люди відпочивати, насолоджуватися кавою на світанку і спостерігати за прекрасними тваринами. Звісно, без овечок і кізок нікуди. Поки не знаю, як усе це організувати гармонійно і так, щоб це приносило задоволення", — поділилася Асті.

У Пермі співачка створила власний проєкт, присвячений допомозі тваринам, зокрема коням. При цьому вона не коментує події в Україні та не виявляє підтримки людям, які постраждали від війни.

Анна Asti (справжнє ім’я — Анна Дзюба) з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну не робить політичних заяв і продовжує виступати на території РФ. У 2023 році вона отримала російське громадянство, відмовившись від українського. Ім’я артистки внесено до бази "Миротворця" за публічну діяльність у країні-агресорі.

