Пэрис Хилтон поделилась подробностями неприличных предложений

В новом эпизоде подкаста Hot Ones Пэрис Хилтон рассказала, какие неприличные и пугающие предложения поступают в ее адрес.

Пэрис Хилтон (фото из открытых источников)

"У меня огромный список всяких предложений. Но одно из них было очень странное — мне предложили выпускать фасоль Пэрис Хилтон. Они показали мне макет упаковки — это была розовая банка с моей фотографией, на которой я держу фасоль. Я сказала им тогда: "Не знаю, это как-то не вяжется с тем, что я выпускаю. Я же не выпускаю еду", — рассказала Перис Хилтон.

По словам звезды, поступают неприличные и пугающие предложения:

"Компания хотела сделать секс-куклы Пэрис Хилтон, которые бы выглядели в точности как я. Я сказала им: „Знаете что, это последнее, на что я соглашусь“. Конечно же, я отказалась. Мне даже не верится, что они пришли и предложили мне такое. Жуть", – говорится в сообщении.

Напомним, в Москве задержали известную модель Playboy Кристину Козину. Накануне девушка поссорилась с подругой, с которой вместе отдыхала, а потом устроила резню. На момент происшествия девушка находилась вместе с подругой в одной столичной квартире. Девушки веселились и распивали алкогольные напитки. Вскоре между ними произошла ссора, которая впоследствии переросла в серьезный конфликт. Девушки были обижены друг на друга и не знали меры в обвинениях. Кристина Козина не выдержала и схватилась за нож, выкрикивая угрозы об убийстве. В результате подруга Козиной получила ножевое ранение, кроме того, у нее порезанные пальцы. После инцидента девушка обратилась в полицию.

Известную модель задержали правоохранители. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Продолжается проверка и установка деталей. Кроме участия во многих проектах Playboy, девушка ведет свой блог в Инстаграме под ником "Блондинка твоей мечты".



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