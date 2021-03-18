Пэрис Хилтон поделилась подробностями неприличных предложений

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Ольга Чародий
В новом эпизоде подкаста Hot Ones Пэрис Хилтон рассказала, какие
неприличные и пугающие предложения поступают в ее адрес.
Пэрис Хилтон (фото из открытых источников)
По словам звезды, поступают неприличные и пугающие
предложения:
Напомним, в Москве задержали известную модель Playboy Кристину Козину. Накануне девушка поссорилась с подругой, с которой вместе отдыхала, а потом устроила резню. На момент происшествия девушка находилась вместе с подругой в одной столичной квартире. Девушки веселились и распивали алкогольные напитки. Вскоре между ними произошла ссора, которая впоследствии переросла в серьезный конфликт. Девушки были обижены друг на друга и не знали меры в обвинениях. Кристина Козина не выдержала и схватилась за нож, выкрикивая угрозы об убийстве. В результате подруга Козиной получила ножевое ранение, кроме того, у нее порезанные пальцы. После инцидента девушка обратилась в полицию.
Известную модель задержали правоохранители. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Продолжается проверка и установка деталей. Кроме участия во многих проектах Playboy, девушка ведет свой блог в Инстаграме под ником "Блондинка твоей мечты".
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