Первая леди Украины в очередной раз поразила стилем: Зеленская прибыла в Лондон на церемонию коронации Чарльза ІІІ



















Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Офис президента.



Елена Зеленская. Фото с Telegram

Там, Зеленскую приветливо встретил премьер Британии и его супруга Риши Сунака Акшата Мурти.

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"Первая леди Украины поблагодарила Британию за поддержку Украины, в частности, за организацию Евровидения совместно с украинскими партнерами. Елена Зеленская также отметила еще одно важное событие — Конференцию по восстановлению Украины, которая состоится в июне текущего года в Лондоне", — сообщили в Офисе президента.

Также она уже успела посетить одну из крупнейших библиотек мира – британскую библиотеку, где хранится более 170 млн артефактов. И среди них – 100-тысячная украинская коллекция. Там супруга президента Украины, встретилась с украинскими детьми, временно совместно с родителями проживают в Британии.

"Британская библиотека пополнилась украинской книжной полочкой – произведениями литературы, философии истории, которые позволяют двум народам лучше понимать друг друга. Вместе с украинскими детьми, нашедшими убежище от войны в Британии, отметили открытие чтением увлекательных историй от украинских авторов. Этот день, начавшийся со встречи на Даунинг-стрит и продолжившийся прекрасной литературой – часть ежедневного сотрудничества между нашими странами", — написала Зеленская в Telegram .

Для первого дня пребывания в Лондоне и публичных встреч Елена Зеленская выбрала стильный, сдержанный костюм в темно-синем оттенке: блейзер – удлиненный, а брюки – прямые классические, со складками-стрелками. Дополнила образ первой леди Украины черными туфлями на каблуке. Из аксессуаров она выбрала – не слишком выразительные серьги, среднего размера.





К слову, на церемонию коронации Чарльза ІІІ представителей из России и Белоруссии не пригласили.

Напомним, "Комментарии" писали, как украинцы могут оформить помощь при рождении ребенка находясь за границей. Если во время временного пребывания за границей у украинцев родился ребенок, документы на назначение помощи можно подать онлайн.