Первая леди Украины в очередной раз поразила стилем: Зеленская прибыла в Лондон на церемонию коронации Чарльза ІІІ

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Белоокая Ира
Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Офис президента.
Елена Зеленская. Фото с Telegram
Там, Зеленскую приветливо встретил премьер Британии и его супруга Риши Сунака Акшата Мурти.
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Также она уже успела посетить одну из крупнейших библиотек мира – британскую библиотеку, где хранится более 170 млн артефактов. И среди них – 100-тысячная украинская коллекция. Там супруга президента Украины, встретилась с украинскими детьми, временно совместно с родителями проживают в Британии.
Для первого дня пребывания в Лондоне и публичных встреч Елена Зеленская выбрала стильный, сдержанный костюм в темно-синем оттенке: блейзер – удлиненный, а брюки – прямые классические, со складками-стрелками. Дополнила образ первой леди Украины черными туфлями на каблуке. Из аксессуаров она выбрала – не слишком выразительные серьги, среднего размера.
К слову, на церемонию коронации Чарльза ІІІ представителей из России и Белоруссии не пригласили.
Напомним, "Комментарии" писали, как украинцы могут оформить помощь при рождении ребенка находясь за границей. Если во время временного пребывания за границей у украинцев родился ребенок, документы на назначение помощи можно подать онлайн.
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