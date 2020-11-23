Первое место Apple Music: Дорофеева стала первой украинской певицей, которая возглавила чарт 2020

Надя Дорофеева заняла первое место в престижном чарте Apple Music "Топ-100 Украина". Таким образом знаменитость стала первой украинской исполнительницей, которой удалось подняться на лидирующую ступень в 2020 году.

ФОТО: Из открытых источников

Ее сольная песня под названием "Gorit" также попала в чарты: "Будущие хиты", "Главные новинки" и "Попкорн". Своим успехом звезда поделилась в социальной сети Instagram.

Большинство поклонников Дорофеевой поздравили ее с первым местом престижного рейтинга, а некоторые возмутились тем, что ведущие строчки в украинских чартах продолжают занимать российские исполнители:

"Печальная статистика. Грустно осознавать, что у украинского слушателя в первых рядах стоит российский шлак", — написали в комментариях к посту певицы.

К слову, клип на сольную песню Нади Дорофеевой также оказался в трендах на платформе YouTube. Его просмотрели уже более двух миллионов пользователей.

Напомним, что поклонники певицы раскритиковали новую видеоработу исполнительницы. Многих слушателей возмутило то, что одной из локаций в клипе стал мост над Аллеей Героев Небесной Сотни.













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