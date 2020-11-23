kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.11.2020

BTC/USD

18343.76

ETH/USD

594.98

LTC/USD

87.46

НБУ 23.11.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Первое место Apple Music: Дорофеева стала первой украинской певицей, которая возглавила чарт 2020
commentss НОВОСТИ Все новости

Первое место Apple Music: Дорофеева стала первой украинской певицей, которая возглавила чарт 2020

А клип артистки на сольную работу "Gorit" уже набрал более двух миллионов просмотров на YouTube

сегодня, 20:15
Автор:

Елизавета Черных

Надя Дорофеева заняла первое место в престижном чарте Apple Music "Топ-100 Украина". Таким образом знаменитость стала первой украинской исполнительницей, которой удалось подняться на лидирующую ступень в 2020 году. 

Первое место Apple Music: Дорофеева стала первой украинской певицей, которая возглавила чарт 2020

ФОТО: Из открытых источников

Ее сольная песня под названием "Gorit" также попала в чарты: "Будущие хиты", "Главные новинки" и "Попкорн". Своим успехом звезда поделилась в социальной сети Instagram.

Большинство поклонников Дорофеевой поздравили ее с первым местом престижного рейтинга, а некоторые возмутились тем, что ведущие строчки в украинских чартах продолжают занимать российские исполнители:

"Печальная статистика. Грустно осознавать, что у украинского слушателя в первых рядах стоит российский шлак", — написали в комментариях к посту певицы. 

К слову, клип на сольную песню Нади Дорофеевой также оказался в трендах на платформе YouTube. Его просмотрели уже более двух миллионов пользователей. 

Напомним, что поклонники певицы раскритиковали новую видеоработу исполнительницы. Многих слушателей возмутило то, что одной из локаций в клипе стал мост над Аллеей Героев Небесной Сотни.





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ