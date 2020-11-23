Первое место Apple Music: Дорофеева стала первой украинской певицей, которая возглавила чарт 2020

Язык
Coinspot 23.11.2020
BTC/USD
18343.76
ETH/USD
594.98
LTC/USD
87.46
НБУ 23.11.2020
USD/UAH
28.55
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Надя Дорофеева заняла первое место в престижном чарте Apple Music "Топ-100 Украина". Таким образом знаменитость стала первой украинской исполнительницей, которой удалось подняться на лидирующую ступень в 2020 году.
ФОТО: Из открытых источников
Ее сольная песня под названием "Gorit" также попала в чарты: "Будущие хиты", "Главные новинки" и "Попкорн". Своим успехом звезда поделилась в социальной сети Instagram.
Большинство поклонников Дорофеевой поздравили ее с первым местом престижного рейтинга, а некоторые возмутились тем, что ведущие строчки в украинских чартах продолжают занимать российские исполнители:
К слову, клип на сольную песню Нади Дорофеевой также оказался в трендах на платформе YouTube. Его просмотрели уже более двух миллионов пользователей.
Напомним, что поклонники певицы раскритиковали новую видеоработу исполнительницы. Многих слушателей возмутило то, что одной из локаций в клипе стал мост над Аллеей Героев Небесной Сотни.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости