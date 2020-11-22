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Надю Дорофееву раскритиковали за первый сольный клип

Надя Дорофеева станцевала над Аллеей Героев Небесной Сотни

сегодня, 13:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярная артистка Надежда Дорофеева на днях запустила сольный проект и презентовала новый клип и песню Gorit. Но многие пользователи признались, что ожидали от певицы большего, а ее клип и вовсе раскритиковали.

Надю Дорофееву раскритиковали за первый сольный клип

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Первая сольная композиция Дорофеевой уже набрала более миллиона просмотров, но пользователи Youtube не скрывают своего разочарования: "Бит типа Гросу на минималках", "Дети на утреннике приблизительно под такую песню пляшут", "Ожидала большего", "Надя, Вы можете больше. Это просто песня-сборник шаблонов, не теряйте индивидуальность", — комментируют в сети.

Надю Дорофееву раскритиковали за первый сольный клип - фото 2

Кроме того, многих слушателей возмутило то, что одной из локаций в клипе стал мост над Аллеей Героев Небесной Сотни. "Там, где умирали люди трясти задним местом…нет слов ...", "И стоило ради этой посредственной песни крутить ж…й на мосту, где 7 лет назад расстреливали людей?", "Следующий клип будете снимать в Бабьем Яру?", — написали пользователи.

Общественный деятель Сергей Стерненко также выпустил влог, где вспомнил события, происходящие на Майдане Независимости в период с декабря 2013 по февраль 2014 года, и сказал, что Дорофеева наплевала на людей, благодаря которым живет в свободной, демократической, независимой стране.

К слову, сама певица пока никак не прокомментировала подобные обвинения в свой адрес.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Дорофеева продемонстрировала новый имидж.


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