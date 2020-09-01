Певец Эд Ширан впервые стал папой и рассекретил имя ребенка

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Светлана Шкурупий
Популярный певец Эд Ширан, который недавно рассказал о своей зависимости к алкоголю и фаст-фуду, впервые стал отцом. На свет появилась его дочь, которую они с женой назвали Лайра Антарктика Сиборн Ширан. Об этом счастливый папа сообщил у себя на странице в социальной сети Instagram.
Исполнитель Эд Ширан относится к числу знаменитостей, которые не любят выставлять личную жизнь напоказ, поэтому о беременности его жены Черри стало известно лишь в начале августа. А карантинные меры, внедренные в стране из-за пандемии коронавируса, помогли звездному семейству держать будущее пополнение в тайне.
В социальной сети певец опубликовал фотографию с детскими носочками и признался, что его красивая и здоровая дочь появилась на свет неделю назад. Супруга и ребенок исполнителя чувствуют себя хорошо, и он очень счастлив.
Также Эд попросил представителей прессы не беспокоить его вопросами, он хочет некоторое время провести с семьей и своим первенцем.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинский шоумен и ведущий Андрей Джеджула станет папой во второй раз.
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