Певец Эд Ширан впервые стал папой и рассекретил имя ребенка

Популярный певец Эд Ширан, который недавно рассказал о своей зависимости к алкоголю и фаст-фуду, впервые стал отцом. На свет появилась его дочь, которую они с женой назвали Лайра Антарктика Сиборн Ширан. Об этом счастливый папа сообщил у себя на странице в социальной сети Instagram.

Исполнитель Эд Ширан относится к числу знаменитостей, которые не любят выставлять личную жизнь напоказ, поэтому о беременности его жены Черри стало известно лишь в начале августа. А карантинные меры, внедренные в стране из-за пандемии коронавируса, помогли звездному семейству держать будущее пополнение в тайне.

В социальной сети певец опубликовал фотографию с детскими носочками и признался, что его красивая и здоровая дочь появилась на свет неделю назад. Супруга и ребенок исполнителя чувствуют себя хорошо, и он очень счастлив.

Также Эд попросил представителей прессы не беспокоить его вопросами, он хочет некоторое время провести с семьей и своим первенцем.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинский шоумен и ведущий Андрей Джеджула станет папой во второй раз.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!