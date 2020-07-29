kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.07.2020

BTC/USD

11004.16

ETH/USD

321.25

LTC/USD

55.65

НБУ 29.07.2020

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Певица Alyona Alyona примет участие в «Танцах со звездами»
commentss НОВОСТИ Все новости

Певица Alyona Alyona примет участие в «Танцах со звездами»

Alyona Alyona передала вызов Позитиву

сегодня, 12:35
Автор:

Светлана Шкурупий
Певица Alyona Alyona примет участие в «Танцах со звездами»

Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona стала новой участницей шоу "Танцы со звездами". Знаменитость приняла вызов от телеведущего Дмитрия Танковича. Alyona Alyona выйдет на танцевальный паркет уже этой осенью.

Рэп-исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик, которым показала, что принимает вызов от предыдущего участника. Звезда передала эстафету участнику групп "MOZGI" и "Время и Стекло" Позитиву.

Участие рэп-исполнительницы в танцевальном шоу изрядно поразило ее поклонников. Радостная новость спровоцировала поток приятных комментариев в заметке певицы.

"Успехов тебе. Зажигай танцпол", "Ты классная", "Ничего себе, ты пушка", "Вот так новость", "Супер, ждем", "Этот сезон я буду точно смотреть", "Это будет огонь и пожар. Ты там всех разорвешь", – написали поклонники в комментариях.

Стоит отметить, что в июне Alyona Alyona объявила о старте борьбы с лишними килограммами. За год она планирует похудеть на 29 килограммов, однако уже через полтора месяца на ее весах минус 10 килограммов. 15 июня после своего 29-летия, Alyona Alyona весила 127,4 килограмма.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская рэперша Alyona Alyona попала в рейтинг Forbes.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!