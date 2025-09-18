logo

BTC/USD

117401

ETH/USD

4596.63

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Певица из Киева, поддерживающая режим Кремля, может в РФ сесть в тюрьму за слова о войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Певица из Киева, поддерживающая режим Кремля, может в РФ сесть в тюрьму за слова о войне

Любовь Успенская впервые с начала вторжения России назвала вещи своими именами.

18 сентября 2025, 22:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российская певица Любовь Успенская, активно поддерживающая полномасштабное вторжение РФ против Украины, может оказаться за решеткой в самой России.

Певица из Киева, поддерживающая режим Кремля, может в РФ сесть в тюрьму за слова о войне

Любовь Успенская (фото из открытых источников)

В Instagram появилось видео, где исполнительница произнесла эмоциональную речь, заявив: "Пусть у вас каждый день будут праздники, ведь война скоро закончится". При этом она не использовала пропагандистский термин СВО, чем вызвала неоднозначную реакцию.

Рядом на сцене с ней находился ведущий и актер Дмитрий Нагиев, резко отреагировавший, воскликнув: "Любая, какая война".

После этого артистка, пытаясь исправить ситуацию, начала прославлять Россию: "СВО закончится и наша Россия станет величайшей, сильнейшей", – сказала бывшая жительница Киева, сделавшая карьеру от певицы в американских ресторанах до известной артистки на сцене РФ.

Однако в путинской диктатуре за использование слова "война" можно реально попасть за решетку, и именно такая перспектива теперь нависла над Успенской.

Певица из Киева, поддерживающая режим Кремля, может в РФ сесть в тюрьму за слова о войне - фото 2

К тому же, пользователи соцсетей уже начали призывать привлечь ее к ответственности.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Любовь Успенская, известная своей активной поддержкой полномасштабной агрессии РФ против Украины, оказалась в центре скандала из-за личной жизни своей дочери Татьяны Плаксиной.

Также она получила паспорт РФ. У бывшей украинки, а теперь поклонницы Путины, жительницы Киева Любови Успенской уже есть российский паспорт. Певица родилась в Киеве. Еще в 1977 году она эмигрировала в Италию, а через семь месяцев уехала из этой европейской страны в Соединенные Штаты. У Успенской есть американский паспорт, однако паспорта РФ до сих пор она не имела. Сейчас артистка уже российская гражданка информируют пропагандистские СМИ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/reel/DOraN0qCCRC/?igsh=N2lnd2R0ZHdza3k2
Теги:

Новости

Все новости