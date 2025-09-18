Российская певица Любовь Успенская, активно поддерживающая полномасштабное вторжение РФ против Украины, может оказаться за решеткой в самой России.

Любовь Успенская (фото из открытых источников)

В Instagram появилось видео, где исполнительница произнесла эмоциональную речь, заявив: "Пусть у вас каждый день будут праздники, ведь война скоро закончится". При этом она не использовала пропагандистский термин СВО, чем вызвала неоднозначную реакцию.

Рядом на сцене с ней находился ведущий и актер Дмитрий Нагиев, резко отреагировавший, воскликнув: "Любая, какая война".

После этого артистка, пытаясь исправить ситуацию, начала прославлять Россию: "СВО закончится и наша Россия станет величайшей, сильнейшей", – сказала бывшая жительница Киева, сделавшая карьеру от певицы в американских ресторанах до известной артистки на сцене РФ.

Однако в путинской диктатуре за использование слова "война" можно реально попасть за решетку, и именно такая перспектива теперь нависла над Успенской.

К тому же, пользователи соцсетей уже начали призывать привлечь ее к ответственности.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Любовь Успенская, известная своей активной поддержкой полномасштабной агрессии РФ против Украины, оказалась в центре скандала из-за личной жизни своей дочери Татьяны Плаксиной.

Также она получила паспорт РФ. У бывшей украинки, а теперь поклонницы Путины, жительницы Киева Любови Успенской уже есть российский паспорт. Певица родилась в Киеве. Еще в 1977 году она эмигрировала в Италию, а через семь месяцев уехала из этой европейской страны в Соединенные Штаты. У Успенской есть американский паспорт, однако паспорта РФ до сих пор она не имела. Сейчас артистка уже российская гражданка информируют пропагандистские СМИ.



