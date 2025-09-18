logo_ukra

BTC/USD

117401

ETH/USD

4596.63

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Співачка з Києва, яка підтримує режим Кремля, може в РФ сісти до в'язниці за слова про війну
commentss НОВИНИ Всі новини

Співачка з Києва, яка підтримує режим Кремля, може в РФ сісти до в'язниці за слова про війну

Любов Успенська вперше з початку вторгнення Росії назвала речі своїми іменами.

18 вересня 2025, 22:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Російська співачка Любов Успенська, яка активно підтримує повномасштабне вторгнення РФ проти України, може опинитися за ґратами у самій Росії.

Співачка з Києва, яка підтримує режим Кремля, може в РФ сісти до в'язниці за слова про війну

Любов Успенська (фото з відкритих джерел)

В Instagram з’явилося відео, де виконавиця виголосила емоційну промову, заявивши: "Нехай у вас щодня будуть свята, адже війна скоро закінчиться". При цьому вона не використала пропагандистський термін "СВО", чим викликала неоднозначну реакцію.

Поруч на сцені з нею перебував ведучий і актор Дмитро Нагієв, який відреагував різко, вигукнувши: "Люба, яка війна".

Після цього артистка, намагаючись виправити ситуацію, почала прославляти Росію: "СВО закінчиться і наша Росія стане найвеличнішою, найсильнішою", – сказала колишня мешканка Києва, яка зробила кар’єру від співачки в американських ресторанах до відомої артистки на сцені РФ.

Однак у путінській диктатурі за використання слова "війна" можна реально потрапити за ґрати, і саме така перспектива тепер нависла над Успенською.

Співачка з Києва, яка підтримує режим Кремля, може в РФ сісти до в'язниці за слова про війну - фото 2

До того ж користувачі соцмереж уже почали закликати притягнути її до відповідальності.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  російська співачка Любов Успенська, відома своєю активною підтримкою повномасштабної агресії РФ проти України, опинилася в центрі скандалу через особисте життя своєї дочки Тетяни Плаксіної.

Також вона отримала паспорт РФ. Колишня українка, а тепер прихильниця Путіна, мешканка Києва Любов Успенська  вже має російський  паспорт. Співачка народилась в Києві. Ще в 1977 році вона емігрувала до  Італії, а через сім місяців поїхала з цієї  європейської країни до Сполучених Штатів. В  Успенської  є американський паспорт, проте паспорта РФ  до цього  часу вона не мала. Зараз  артистка вже є російською громадянкою інформують пропагандистські ЗМІ.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.instagram.com/reel/DOraN0qCCRC/?igsh=N2lnd2R0ZHdza3k2
Теги:

Новини

Всі новини