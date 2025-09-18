Співачка з Києва, яка підтримує режим Кремля, може в РФ сісти до в'язниці за слова про війну

Російська співачка Любов Успенська, яка активно підтримує повномасштабне вторгнення РФ проти України, може опинитися за ґратами у самій Росії.

Любов Успенська (фото з відкритих джерел)

В Instagram з’явилося відео, де виконавиця виголосила емоційну промову, заявивши: "Нехай у вас щодня будуть свята, адже війна скоро закінчиться". При цьому вона не використала пропагандистський термін "СВО", чим викликала неоднозначну реакцію.

Поруч на сцені з нею перебував ведучий і актор Дмитро Нагієв, який відреагував різко, вигукнувши: "Люба, яка війна".

Після цього артистка, намагаючись виправити ситуацію, почала прославляти Росію: "СВО закінчиться і наша Росія стане найвеличнішою, найсильнішою", – сказала колишня мешканка Києва, яка зробила кар’єру від співачки в американських ресторанах до відомої артистки на сцені РФ.

Однак у путінській диктатурі за використання слова "війна" можна реально потрапити за ґрати, і саме така перспектива тепер нависла над Успенською.

До того ж користувачі соцмереж уже почали закликати притягнути її до відповідальності.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка Любов Успенська, відома своєю активною підтримкою повномасштабної агресії РФ проти України, опинилася в центрі скандалу через особисте життя своєї дочки Тетяни Плаксіної.

Також вона отримала паспорт РФ. Колишня українка, а тепер прихильниця Путіна, мешканка Києва Любов Успенська вже має російський паспорт. Співачка народилась в Києві. Ще в 1977 році вона емігрувала до Італії, а через сім місяців поїхала з цієї європейської країни до Сполучених Штатів. В Успенської є американський паспорт, проте паспорта РФ до цього часу вона не мала. Зараз артистка вже є російською громадянкою інформують пропагандистські ЗМІ.



