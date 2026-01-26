logo

Певица из Киева решила забрать из США в Россию мать, поддержавшую Украину
Певица из Киева решила забрать из США в Россию мать, поддержавшую Украину

Людмила Порывай не хочет покидать США

26 января 2026, 22:48
Автор:
Лиля Воробьева

  Российская певица Наташа Королева, уроженка Украины, публично избегающая темы полномасштабной войны РФ против Украины, пытается решить семейный вопрос со своей матерью, проживающей в США. По информации российских Telegram-каналов, артистка якобы задумалась над тем, чтобы перевезти Людмилу Порывай в Россию.

Певица из Киева решила забрать из США в Россию мать, поддержавшую Украину

Наташа Королева с мамой (фото из открытых источников)

Наташа Королева призналась, что страдает от замечаний собственного мужа-стриптизера, "офицера-стрингоносца" Тарзана.

По сообщениям российских СМИ, старому танцору не нравится вес Королевой, которая давно предала Украину и открыто поддерживает диктатора Путина. Сама путинистка отметила, что хотела бы похудеть на пять килограммов, однако ее любовь к вкусной еде мешает планам: "Я? На диете? Мужчина не гоняет, но ненавязчиво говорит — пора", — поделилась она с журналистами.



Источник: https://t.me/Ego_svita/8139
