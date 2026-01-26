Російська співачка Наташа Корольова, уродженка України, яка публічно уникає теми повномасштабної війни РФ проти України, намагається вирішити сімейне питання зі своєю матір’ю, що мешкає у США. За інформацією російських Telegram-каналів, артистка нібито задумалася над тим, аби перевезти Людмилу Поривай до Росії.

Наташа Корольова з мамою (фото з відкритих джерел)

Наташа Корольова зізналася, що потерпає від зауважень власного чоловіка-стриптизера, "офіцера-стрингоносця" Тарзана.

За повідомленнями російських ЗМІ, старому танцюристу не до вподоби вага Корольової, яка давно зрадила Україну й відкрито підтримує диктатора Путіна. Сама путіністка зазначила, що хотіла б схуднути на п’ять кілограмів, проте її любов до смачної їжі заважає планам: "Я? На дієті? Чоловік не ганяє, але ненав’язливо каже — пора", — поділилася вона з журналістами.



