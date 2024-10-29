Певица из Украины, которая хвалит режим Кремля, выбила себе зуба (ВИДЕО)

Лолита Милявская (фото из открытых источников)

Российская певица Лолита Милявская, происходящая из Закарпатья, но поддерживающая вторжение России в Украину, впервые за долгое время обратилась к своим поклонникам.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, у артистки были проблемы со здоровьем и, к тому же, получила травму во время выступления, выбив зуб микрофоном.

"Давно не выходила на связь. И сейчас делаю это с большим усилием. Болела, надеялась, что гастрольная жизнь обойдет без ковыля, но, к сожалению, сказалась. Это проявилось в повышении давления. Не было сил ни рассказывать, что и как, ни петь. Даже слово "мяу" сказать не могла", – призналась певица.

Кроме того, во время одного из концертов, она случайно травмировалась, выбив зуб. "На прошлом концерте выбила зуб микрофоном. Это типичная профессиональная травма, из-за которой проходят многие артисты", – добавила Милявская.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне сорвали концерт певицы с Украины и затравили ее. Российская певица Лолита Милявская, родившаяся в Закарпатье, но сейчас живущая в России и поддерживающая вторжение РФ в Украину, сталкивается с трудностями в своей карьере после участия в "голой" вечеринке, организованной блоггером Настей Ивлеевой. После этого инцидента ей до сих пор отменяют концерты из-за возмущения российских "активистов".

В частности, по сообщениям российских пропагандистских СМИ, участвующие в войне против Украины семьи российских военных требовали отменить ее концерт в подмосковном Раменском. Лолита должна была выступить на сцене Дома культуры "Сатурн" 17 октября, но мероприятие отменили из-за многочисленных обращений местных "активистов".



