Певица из Украины, которая поддерживает войну, сильно поправилась и изменилась до неузнаваемости (ФОТО)

Опальная исполнительница Анна Седокова, не осуждающая военное вторжение в Украину, объявилась на одной из кулинарных передач в РФ. Звезда выбрала для шоу синее трикотажное платье, имеющее высокий разрез на бедре и бежевые лодочки.

Анна Седокова (фото из открытых источников)

При этом узнать ли это Седокова на новых фотографиях не удалось. Звезда набрала лишний вес за последний год. Но в соцсетях певица выставляет совсем другие фото, на них хвастается собственной точеной фигурой. Очевидно, Седокова таки овладела искусством фотошопа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Важно, что на фотографиях, опубликованных в телеграмм-канале "НеМалахов", в опальной исполнительнице можно разглядеть широкие бедра, руки, выделяется живот и круглое лицо.

С 24 февраля 2022 года изменница так и не высказалась о военном вторжении в Украину. Вместе с тем, она на публике говорит о сексе с молодым избранником Янисом Тиммой и дает советы, как должна вести себя женщина.

Важно, что певица была на свадьбе Джигана и Оксаны Самойловой, которые тоже не осуждают войну в Украине.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что попавшая в оккупацию кторка "Дизель Шоу" пошла работать на россиян. Артистка из юмористического проекта "Дизель Шоу" Марина Грицук, более двух недель пережившая оккупацию, находясь неподалеку от Киева, согласилась работать на представителей РФ. Об этом артистка написала в социальных сетях, обнародовав фото во время съемки шоу. Сейчас украинка работает ведущей утренней развлекательной программы, которая выходит на российском телеканале на территории Беларуси. Грицук является работником "ТНТ International", являющейся международной версией российского канала "ТНТ".