Лиля Воробьева
Певица Анна Asti, предавшая Украину и уехавшая в террористическую РФ, неожиданно серьезно заболела. По сообщениям пропагандистских росСМИ, артистка находится в столь тяжелом состоянии, что не может подняться с постели.
Анна Асти (фото из открытых источников)
Черная полоса для предательства продолжается. Недавно ей удалось попасть в масштабное телевизионное шоу "Голос" на одном из федеральных каналов России. Однако непосредственно перед стартом съемок состояние здоровья певицы резко ухудшилось, из-за чего пришлось срочно остановить процесс. Поэтому Asti фактически подставила около 300 человек — трех наставников, примерно 120 участников и большую съемочную команду.
По имеющейся информации, Asti могла заразиться так называемым гонконгским гриппом, сопровождающимся резкой слабостью, высокой температурой до 39 градусов, насморком и болью в горле. Вряд ли руководство федеральных телеканалов РФ останется довольным такой ситуацией, ведь из-за срыва съемок они понесут значительные финансовые потери, а все планы оказались под угрозой.
