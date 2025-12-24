Певица Анна Asti, предавшая Украину и уехавшая в террористическую РФ, неожиданно серьезно заболела. По сообщениям пропагандистских росСМИ, артистка находится в столь тяжелом состоянии, что не может подняться с постели.

Анна Асти (фото из открытых источников)

Черная полоса для предательства продолжается. Недавно ей удалось попасть в масштабное телевизионное шоу "Голос" на одном из федеральных каналов России. Однако непосредственно перед стартом съемок состояние здоровья певицы резко ухудшилось, из-за чего пришлось срочно остановить процесс. Поэтому Asti фактически подставила около 300 человек — трех наставников, примерно 120 участников и большую съемочную команду.

"Чтобы что-то сорвалось, это шок для всех, для всей команды! 300 человек в моменте во взвешенном состоянии. Утром мне позвонил по телефону продюсер и сказал, что наставница заболела. Я говорю: "И что вот прям настолько заболела, что не дойти до кадра?" Сказали, что даже не может подняться. Вот так вот у нас сегодня началось утро", – эмоционально заявила ведущая Яна Чурикова.

По имеющейся информации, Asti могла заразиться так называемым гонконгским гриппом, сопровождающимся резкой слабостью, высокой температурой до 39 градусов, насморком и болью в горле. Вряд ли руководство федеральных телеканалов РФ останется довольным такой ситуацией, ведь из-за срыва съемок они понесут значительные финансовые потери, а все планы оказались под угрозой.

Все мы завязаны на ответы менеджмента Анны Asti. Если они говорят, что стало лучше и она в силе завтра сесть в кресло, тогда мы работаем. Но сейчас все во взвешенном состоянии", — пожаловалась ведущая.

