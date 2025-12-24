Співачка Анна Asti, яка зрадила Україну та виїхала до терористичної РФ, несподівано серйозно захворіла. За повідомленнями пропагандистських росЗМІ, артистка перебуває у настільки важкому стані, що не може піднятися з ліжка.

Анна Асті (фото з відкритих джерел)

Чорна смуга для зрадниці триває. Нещодавно їй вдалося потрапити до масштабного телевізійного шоу "Голос" на одному з федеральних каналів Росії. Проте безпосередньо перед стартом зйомок стан здоров’я співачки різко погіршився, через що процес довелося терміново зупинити. Через це Asti фактично підставила близько 300 людей — трьох наставників, приблизно 120 учасників та велику знімальну команду.

"Щоб щось зірвалося — це шок для всіх, для всієї команди! 300 людей у моменті в підвішеному стані. Зранку мені зателефонував продюсер і сказав, що наставниця захворіла. Я кажу: “І що ось прям настільки захворіла, що не дійти до кадру?”. Сказали, що навіть не може встати. Ось так ось у нас сьогодні почався ранок", — емоційно заявила ведуча Яна Чурікова.

За наявною інформацією, Asti могла заразитися так званим гонконгським грипом, який супроводжується різкою слабкістю, високою температурою до 39 градусів, нежитем і болем у горлі. Навряд чи керівництво федеральних телеканалів РФ залишиться задоволеним такою ситуацією, адже через зрив зйомок вони зазнають значних фінансових втрат, а всі плани опинилися під загрозою.

"Усі ми зав’язані на відповіді менеджменту Анни Asti. Якщо вони кажуть, що стало краще і вона в силі завтра сісти в крісло, то тоді ми працюємо. Але зараз усе в підвішеному стані", — поскаржилася ведуча.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що