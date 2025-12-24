Рубрики
Співачка Анна Asti, яка зрадила Україну та виїхала до терористичної РФ, несподівано серйозно захворіла. За повідомленнями пропагандистських росЗМІ, артистка перебуває у настільки важкому стані, що не може піднятися з ліжка.
Анна Асті (фото з відкритих джерел)
Чорна смуга для зрадниці триває. Нещодавно їй вдалося потрапити до масштабного телевізійного шоу "Голос" на одному з федеральних каналів Росії. Проте безпосередньо перед стартом зйомок стан здоров’я співачки різко погіршився, через що процес довелося терміново зупинити. Через це Asti фактично підставила близько 300 людей — трьох наставників, приблизно 120 учасників та велику знімальну команду.
За наявною інформацією, Asti могла заразитися так званим гонконгським грипом, який супроводжується різкою слабкістю, високою температурою до 39 градусів, нежитем і болем у горлі. Навряд чи керівництво федеральних телеканалів РФ залишиться задоволеним такою ситуацією, адже через зрив зйомок вони зазнають значних фінансових втрат, а всі плани опинилися під загрозою.
