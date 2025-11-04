Рубрики
Лиля Воробьева
Российская исполнительница Татьяна Овсиенко, родившаяся в Украине, но не высказывающаяся по поводу террористической агрессии РФ против своей родины, дала сольный концерт в Москве.
Татьяна Овсиенко (фото из открытых источников)
Как сообщают пропагандистские российские медиа, артистка удивила публику откровенным образом в шортах, ведь обычно она выходит на сцену в брючных костюмах.
Ранее Овсеенко объясняла, что не может носить каблуки из-за полученной травмы, однако, похоже, на этот раз сделала исключение.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что жена российского продюсера испугала внешним видом. Жена российского продюсера украинского происхождения Александра Цекала, Дарья Эрвин, снова привлекла пользователей своим внешним видом. На фоне ее резкого похудения подписчики заметили изменения в виде ушей, которые теперь кажутся более выразительными. В соцсетях стали появляться предположения, что девушка могла прибегнуть к пластической операции, чтобы увеличить уши.
Комментаторы выражали недоумение, почему, имея финансовые возможности, Эрвин не воспользовалась пластической хирургией для коррекции. Она же, реагируя на обсуждение, ответила с сарказмом, спросив, действительно ли люди считают, что она прибегала к операциям не только для смены груди и ягодиц, но теперь и для ушей.