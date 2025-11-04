Певица из Украины, поддерживающая режим Кремля, стала неузнаваемой (ФОТО)

Российская исполнительница Татьяна Овсиенко, родившаяся в Украине, но не высказывающаяся по поводу террористической агрессии РФ против своей родины, дала сольный концерт в Москве.

Татьяна Овсиенко (фото из открытых источников)

Как сообщают пропагандистские российские медиа, артистка удивила публику откровенным образом в шортах, ведь обычно она выходит на сцену в брючных костюмах.

"Татьяна шесть лет не одевала мини, постоянно выступала в штанах и скрывала свои красивые ноги. Все это время мы просили ее не прятать красоту. Наконец-то она нас услышала. Какая она сегодня была роскошная — глаз не оторвать!", — поделились впечатлениями поклонники певицы.

Ранее Овсеенко объясняла, что не может носить каблуки из-за полученной травмы, однако, похоже, на этот раз сделала исключение.

"Я очень хочу вернуться на каблуки. Я их всегда везу с собой. Ребята из моего коллектива не дадут соврать, что я постоянно беру их в поездки. Но как только становлюсь на каблуки, появляется страх", — рассказывала артистка.

