Співачка з України, яка підтримує режим Кремля, стала невпізнанною (ФОТО)
НОВИНИ

Співачка з України, яка підтримує режим Кремля, стала невпізнанною (ФОТО)

Тетяна Овсієнко показала свої ноги в міні.

4 листопада 2025, 22:55
 Російська виконавиця Тетяна Овсієнко, яка народилася в Україні, але не висловлюється щодо терористичної агресії РФ проти своєї батьківщини, дала сольний концерт у Москві.

Співачка з України, яка підтримує режим Кремля, стала невпізнанною (ФОТО)

Тетяна Овсієнко (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють пропагандистські російські медіа, артистка здивувала публіку своїм відвертим образом у шортах, адже зазвичай вона виходить на сцену у брючних костюмах.

Співачка з України, яка підтримує режим Кремля, стала невпізнанною (ФОТО) - фото 2

"Тетяна шість років не вдягала міні, постійно виступала у штанах і приховувала свої гарні ноги. Увесь цей час ми просили її не ховати красу. Нарешті вона нас почула. Яка ж вона сьогодні була розкішна — очей не відірвати!", — поділилися враженнями шанувальники співачки.

Раніше Овсієнко пояснювала, що не може носити підбори через отриману травму, однак, схоже, цього разу зробила виняток.

"Я дуже хочу повернутися на підбори. Я їх завжди везу із собою. Хлопці з мого колективу не дадуть збрехати, що я постійно беру їх у поїздки. Але як тільки стаю на підбори, з’являється страх", — розповідала артистка.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що дружина російського продюсера перелякала зовнішнім виглядом. Дружина російського продюсера українського походження Олександра Цекала, Дарина Ервін, знову привернула увагу користувачів своїм зовнішнім виглядом. На фоні її різкого схуднення підписники зауважили зміни у вигляді її вух, які тепер здаються більш виразними. У соцмережах почали з'являтися припущення, що дівчина могла вдатися до пластичної операції, щоб збільшити вуха. 

Коментатори висловлювали здивування, чому, маючи фінансові можливості, Ервін не скористалася пластичною хірургією для корекції. Вона ж, реагуючи на обговорення, відповіла із сарказмом, запитавши, чи справді люди вважають, що вона вдавалася до операцій не тільки для зміни грудей та сідниць, але тепер і для вух.

 



