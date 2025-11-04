Співачка з України, яка підтримує режим Кремля, стала невпізнанною (ФОТО)

Російська виконавиця Тетяна Овсієнко, яка народилася в Україні, але не висловлюється щодо терористичної агресії РФ проти своєї батьківщини, дала сольний концерт у Москві.

Тетяна Овсієнко (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють пропагандистські російські медіа, артистка здивувала публіку своїм відвертим образом у шортах, адже зазвичай вона виходить на сцену у брючних костюмах.

"Тетяна шість років не вдягала міні, постійно виступала у штанах і приховувала свої гарні ноги. Увесь цей час ми просили її не ховати красу. Нарешті вона нас почула. Яка ж вона сьогодні була розкішна — очей не відірвати!", — поділилися враженнями шанувальники співачки.

Раніше Овсієнко пояснювала, що не може носити підбори через отриману травму, однак, схоже, цього разу зробила виняток.

"Я дуже хочу повернутися на підбори. Я їх завжди везу із собою. Хлопці з мого колективу не дадуть збрехати, що я постійно беру їх у поїздки. Але як тільки стаю на підбори, з’являється страх", — розповідала артистка.

