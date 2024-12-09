Певица из Украины попала в ужасный скандал с изменой мужу в России

Российская певица украинского происхождения Анна Асти очутилась в центре скандального инцидента. В сеть попали ее личные фото в обнаженном виде, а также видео интимного характера, где она занимается сексом с мужчиной. Пользователи предполагают, что партнером артистки на видео не ее официальный муж Станислав, а друг.

Анна Асти (фото из открытых источников)

Эта ситуация вызвала волну обсуждений, и многие предсказывают, что репутация и карьера популярной исполнительницы в России могут оказаться под угрозой. Асти решила не медлить и выступила с объяснением.

На своей странице в Instagram артистка заявила, что стала жертвой преступных действий. По ее словам, неизвестные сломали ее телефон, похитили личную информацию и в течение полугода шантажировали ее и мужчину, требуя больших сумм денег. Асти призналась, что этот период стал для нее настоящим кошмаром.

"К сожалению, я стала жертвой преступников, незаконно проникших в мой телефон и укравших личную информацию. В результате были слиты мои частные фотографии, а также добавлено видео, которое мне не принадлежит. Это грубое нарушение моей частной жизни и попытка взорвать мою репутацию" , – заявила Асти.

В то же время внимательные пользователи обратили внимание на то, что на видео видна родинка на пояснице, которую также имеет певица. Несмотря на это, Асти категорически отрицает свое участие в съемках домашнего эротического видео.

"Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего мужа, и да, у нас есть личная интимная жизнь. У нас все хорошо. Мы рядом, любим друг друга и вместе преодолеваем это испытание. Мы просим уважать нашу конфиденциальность и прекратить распространять эти материалы", — добавила певица.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украинская певица, променявшая свою страну на кровавые рубли, стала "певицей года" в России