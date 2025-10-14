Певица из Украины после самоубийства третьего мужа вышла в свет в РФ с новым бойфрендом

Певица Анна Седокова, после смерти своего третьего мужа — латвийского баскетболиста Яниса Тиммы — снова начала появляться в публичном пространстве, засветилась на вечеринке с новым избранником.

Анна Седокова (фото из открытых источников)

Как сообщают российские СМИ, журналистам издание "СтарХит" удалось снять, как Седокова нежно прижималась к новому мужчине во время одной из закрытых мер.

Исполнительница танцевала под композиции певицы Алсу, недавно разведенной, и обнимала спутника со спины, что явно не выглядело как просто дружеский жест. Она склонилась к нему и что-то шептала.

На обнародованных кадрах видно, как посторонний мужчина пытался снять эти моменты по телефону. Однако Седокова резко отреагировала, начала возмущаться и даже забрала у него мобильное устройство, чтобы оно не продолжало съемку.

Известно, что в 2024 году Янис Тимма покончил с собой. После трагедии Седокова некоторое время не появлялась на публике, а потом опубликовала эмоциональное видео со слезами на глазах.



"Очень прошу, у меня маленький ребенок... Он не должен ничего знать. Вы даже не представляете, в каком аду я жила последние годы... Я просто хочу уберечь ребенка от этой информации. Если можете — пожалуйста, прошу...", — говорила тогда певица.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российскую певицу Анну Седокову , изменившую Украину и продолжающую выступать перед гражданами страны-оккупанта РФ, могут вызвать на допрос в полицию.

По данным российских пропагандистских СМИ, после самоубийства ее бывшего супруга, баскетболиста Яниса Тиммы, у многих возникли подозрения, что именно Седокова могла стать причиной его трагедии.



