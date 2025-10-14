Співачка з України після самогубства третього чоловіка вийшла у світ в РФ з новим бойфрендом

Співачка Анна Сєдокова, яка після смерті свого третього чоловіка — латвійського баскетболіста Яніса Тімми — знову почала з’являтися в публічному просторі, засвітилася на вечірці з новим обранцем.

Анна Сєдокова (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють російські ЗМІ, журналістам видання "СтарХіт" вдалося зафільмувати, як Сєдокова ніжно притискалася до нового чоловіка під час одного із закритих заходів.

Виконавиця танцювала під композиції співачки Алсу, нещодавно розлученої, і обіймала супутника зі спини — що явно не виглядало як просто дружній жест. Вона схилилася до нього і щось шепотіла.

На оприлюднених кадрах видно, як сторонній чоловік намагався зняти ці моменти на телефон. Однак Сєдокова різко відреагувала, почала обурюватися і навіть забрала у нього мобільний пристрій, щоб той не продовжував зйомку.

Відомо, що у 2024 році Яніс Тімма наклав на себе руки. Після трагедії Сєдокова деякий час не з’являлася на публіці, а згодом опублікувала емоційне відео зі сльозами на очах.



"Дуже прошу, у мене маленька дитина... Він не повинен нічого знати. Ви навіть не уявляєте, у якому пеклі я жила останні роки... Я просто хочу вберегти дитину від цієї інформації. Якщо можете — будь ласка, прошу...", — говорила тоді співачка.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російську співачку Анну Сєдокову, яка зрадила Україну та продовжує виступати перед громадянами країни-окупанта РФ, можуть викликати на допит у поліцію.

За даними російських пропагандистських ЗМІ, після самогубства її колишнього чоловіка, баскетболіста Яніса Тімми, в багатьох виникли підозри, що саме Сєдокова могла стати причиною його трагедії.



