Певица из Украины, после вторжения вернувшаяся в РФ, цинично спела "Чорнобрывци" (ВИДЕО)

Поступок опальной певицы Анны Асти, которая, когда началось полномасштабное российское вторжение, скрывалась в бомбоубежище, однако позже уехала в Россию, в годовщину начала войны разозлил многих украинцев.

Анна Асти (фото из открытых источников)

Исполнительница обнародовала видеоролик, где поет известную песню "Чорнобрывци". Также Анна привела строчки из песни, что, когда смотрит на цветы, то сразу вспоминает маму. Предательница Асти добавила строчку, где говорится о родной земле.

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Однако здесь цинизм артистки не кончился. Она поставила будто дата записи этого видеоролика – 17 мая 2020 года. Опальная исполнительница это делала как бы по уважительной причине: чтобы не потерять работу в РФ, где проживает эти последние годы.

При этом Анна Дзюба (настоящая фамилия певицы, – ред.) ведет в РФ активную деятельность – поет, открывает собственные салоны красоты и заведения питания. Но о полномасштабной войне на родной земле певица и не упоминает.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинская певица изменила Украине и выпустила песню, где поддержала оккупантов. Исполнительница из Украины Яна Соломко, родом из Полтавы, приняла решение поступить, как ее бывшая коллега из группы "Real O" Регина Тодоренко и предала свою страну. Звезда записала новую песню "ННН", которую посвятила захватчикам. Видеоролик на YouTube она сопровождала короткой подписью "Я никогда, никому, ни за что не променяю нашу любовь!", со слов композиции понятно, что любимый Яны Соломко военный. Но певица ограничила возможность прокомментировать ее сообщение о премьере в социальных сетях. С начала военного вторжения РФ Яна Соломко выбрала предательскую позицию и уехала в Россию.



