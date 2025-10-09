Певица из Украины рассказала о своем разводе с российским композитором

Рубрики
Лиля Воробьева
Российская певица Наташа Королева, родившаяся в Киеве, избегающая комментариев относительно российской войны против Украины, поделилась подробностями своей жизни после развода с композитором Игорем Николаевым.
Наташа Королева (фото из открытых источников)
В интервью Анфисе Чеховой артистка отметила, что сейчас не испытывает сожаления из-за событий прошлого.
По словам певицы, именно она стала инициатором развода, и этот период стал одним из самых трудных в ее жизни.
Королева также добавила, что сейчас чувствует себя по-настоящему счастливой в браке со своим мужем, российским актером и певцом, известным под сценическим именем Тарзана.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с певица из Украины пожаловалась, что ее в РФ притесняет мужчина-стриптизер . Певица-предательница Наташа Королева призналась, что страдает от замечаний собственного мужа-стриптизера, "офицера-стрингоносца" Тарзана.По сообщениям российских СМИ, старому танцору не нравится вес Королевой, которая давно предала Украину и открыто поддерживает диктатора Путина. Сама путинистка отметила, что хотела бы похудеть на пять килограммов, однако ее любовь к вкусной еде мешает планам: "Я? На диете? Мужчина не гоняет, но ненавязчиво говорит — пора", — поделилась она с журналистами.