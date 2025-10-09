logo

Певица из Украины рассказала о своем разводе с российским композитором

Наташа Королева поделилась воспоминаниями о разводе с Игорем Николаевым

9 октября 2025, 22:50
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российская певица Наташа Королева, родившаяся в Киеве, избегающая комментариев относительно российской войны против Украины, поделилась подробностями своей жизни после развода с композитором Игорем Николаевым.

Певица из Украины рассказала о своем разводе с российским композитором

Наташа Королева (фото из открытых источников)

В интервью Анфисе Чеховой артистка отметила, что сейчас не испытывает сожаления из-за событий прошлого.

"Вторая моя любовь закончилась не очень положительно, и все об этом знают. Но она была прекрасна, невероятна и удивительна! Она оставила такое творческое наследие, не только в моей судьбе, но и в судьбе многих артистов, для которых были написаны песни под влиянием нашей любви", — сказала Королева.

По словам певицы, именно она стала инициатором развода, и этот период стал одним из самых трудных в ее жизни.

"Я страдала, у меня был очень сложный период. Я почувствовала, как болит душа, и казалось, что сделать ничего невозможно. Многие на этом этапе ломаются, а я не сломалась. Хотя инициатором нашего расставания была я", – призналась артистка.

Королева также добавила, что сейчас чувствует себя по-настоящему счастливой в браке со своим мужем, российским актером и певцом, известным под сценическим именем Тарзана.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с певица из Украины пожаловалась, что ее в РФ притесняет мужчина-стриптизер . Певица-предательница Наташа Королева призналась, что страдает от замечаний собственного мужа-стриптизера, "офицера-стрингоносца" Тарзана.

По сообщениям российских СМИ, старому танцору не нравится вес Королевой, которая давно предала Украину и открыто поддерживает диктатора Путина. Сама путинистка отметила, что хотела бы похудеть на пять килограммов, однако ее любовь к вкусной еде мешает планам: "Я? На диете? Мужчина не гоняет, но ненавязчиво говорит — пора", — поделилась она с журналистами.



