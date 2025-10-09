Співачка з України розповіла про своє розлучення з російським композитором

Російська співачка Наташа Корольова, яка народилася в Києві, але уникає коментарів щодо російської війни проти України, поділилася подробицями свого життя після розлучення з композитором Ігорем Ніколаєвим.

Наташа Корольова (фото з відкритих джерел)

В інтерв’ю Анфісі Чеховій артистка зазначила, що зараз не відчуває жалю через події минулого.

"Друге моє кохання закінчилося не дуже позитивно, і всі про це знають. Але вона була прекрасна, неймовірна і дивовижна! Вона залишила таку творчу спадщину, не тільки в моїй долі, а й у долі багатьох артистів, для яких були написані пісні під впливом нашого кохання", – сказала Корольова.

За словами співачки, саме вона стала ініціаторкою розлучення, і цей період став одним із найважчих у її житті.

"Я страждала, у мене був дуже складний період. Я відчула, як болить душа, і здавалося, що зробити нічого неможливо. Багато хто на цьому етапі ламається, а я не зламалася. Хоча ініціатором нашого розставання була я", – зізналася артистка.

Корольова також додала, що нині відчуває себе по-справжньому щасливою у шлюбі зі своїм чоловіком, російським актором і співаком, відомим під сценічним ім’ям Тарзан.

