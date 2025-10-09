Співачка з України розповіла про своє розлучення з російським композитором

Рубрики
Російська співачка Наташа Корольова, яка народилася в Києві, але уникає коментарів щодо російської війни проти України, поділилася подробицями свого життя після розлучення з композитором Ігорем Ніколаєвим.
Наташа Корольова (фото з відкритих джерел)
В інтерв’ю Анфісі Чеховій артистка зазначила, що зараз не відчуває жалю через події минулого.
За словами співачки, саме вона стала ініціаторкою розлучення, і цей період став одним із найважчих у її житті.
Корольова також додала, що нині відчуває себе по-справжньому щасливою у шлюбі зі своїм чоловіком, російським актором і співаком, відомим під сценічним ім’ям Тарзан.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що співачка з України поскаржилася, що її в РФ гнобить чоловік-стриптизер. Співачка-зрадниця Наташа Корольова зізналася, що потерпає від зауважень власного чоловіка-стриптизера, "офіцера-стрингоносця" Тарзана.За повідомленнями російських ЗМІ, старому танцюристу не до вподоби вага Корольової, яка давно зрадила Україну й відкрито підтримує диктатора Путіна. Сама путіністка зазначила, що хотіла б схуднути на п’ять кілограмів, проте її любов до смачної їжі заважає планам: "Я? На дієті? Чоловік не ганяє, але ненав’язливо каже — пора", — поділилася вона з журналістами.