logo

BTC/USD

92404

ETH/USD

3239.75

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Певица из Украины, развлекающая россиян, публично унизила свою невестку
commentss НОВОСТИ Все новости

Певица из Украины, развлекающая россиян, публично унизила свою невестку

Певица Наташа Королева одевает свою невестку в поношенные вещи.

10 декабря 2025, 23:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российская певица Наташа Королева, родившаяся в Украине, но не комментирующая террористическое вторжение России в Украину, снова фактически публично унизила свою невестку Мелиссе Глушко.

Певица из Украины, развлекающая россиян, публично унизила свою невестку

Наташа Королева (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандистские медиа, Королева рассказала, что строит новый дом и не планирует делать там большую гардеробную. По ее словам, она не считает себя "шмоточницей", поэтому просторная гардеробная ей не нужна. "Если я поняла, что какая-то вещь лежит без дела и не понадобилась, то она идет дальше. Но здесь зависит от того, насколько она экстравагантна", – отметила певица.

Также Королева добавила, что передает "с панского плеча" свою одежду невестке Мелиси, поскольку молодая жена ее сына носит такой же размер, как и сама исполнительница.

"Кутюрные маленькие платья и шубки отдаю", – поделилась она о таких "секонд-хендах" подарках для Мелиссы.

Наташа Королева продолжает молчать о войне на Украине и регулярно выступает для российской аудитории. Однажды она даже вышла на сцену Кремля вместе с шоу-балетом, одетым в цвета русского флага, а на баннере за их спинами был пионерский значок с ее собственным лицом вместо Ленина. Между тем, ее муж Сергей Глушко не только поддерживает нападение РФ на Украину, но и заявлял о желании пойти на фронт воевать против украинцев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Наташа Королева , которая родилась в Киеве, но уже много лет живет и выступает в России и хранит молчание о войне в Украине, поделилась в соцсетях новыми кадрами со своей невесткой Мелиссой Волынкиной.

Королева опубликовала видео, где Волынкина демонстрировала новую косметику артистки. Она произвела осмотр и похвалила средства, которые получила певица. Впрочем, реакция подписчиков оказалась критической. Поклонники обратили внимание на неряшливый вид косметики и выразили свое недовольство.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://7days.ru/news/natasha-koroleva-otdaet-nevestke-staruyu-odezhdu-ey-kak-raz.htm
Теги:

Новости

Все новости