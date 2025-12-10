Певица из Украины, развлекающая россиян, публично унизила свою невестку

Российская певица Наташа Королева, родившаяся в Украине, но не комментирующая террористическое вторжение России в Украину, снова фактически публично унизила свою невестку Мелиссе Глушко.

Наташа Королева (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандистские медиа, Королева рассказала, что строит новый дом и не планирует делать там большую гардеробную. По ее словам, она не считает себя "шмоточницей", поэтому просторная гардеробная ей не нужна. "Если я поняла, что какая-то вещь лежит без дела и не понадобилась, то она идет дальше. Но здесь зависит от того, насколько она экстравагантна", – отметила певица.

Также Королева добавила, что передает "с панского плеча" свою одежду невестке Мелиси, поскольку молодая жена ее сына носит такой же размер, как и сама исполнительница.

"Кутюрные маленькие платья и шубки отдаю", – поделилась она о таких "секонд-хендах" подарках для Мелиссы.

Наташа Королева продолжает молчать о войне на Украине и регулярно выступает для российской аудитории. Однажды она даже вышла на сцену Кремля вместе с шоу-балетом, одетым в цвета русского флага, а на баннере за их спинами был пионерский значок с ее собственным лицом вместо Ленина. Между тем, ее муж Сергей Глушко не только поддерживает нападение РФ на Украину, но и заявлял о желании пойти на фронт воевать против украинцев.

