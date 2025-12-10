Співачка з України, яка розважає росіян, публічно принизила свою невістку

Російська співачка Наташа Корольова, яка народилася в Україні, але не коментує терористичне вторгнення Росії в Україну, знову фактично публічно принизила свою невістку Мелісу Глушко.

Наташа Корольова (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють російські пропагандистські медіа, Корольова розповіла, що зводить новий будинок і не планує робити там велику гардеробну. За її словами, вона не вважає себе “шмоточницею”, тому простора гардеробна їй не потрібна. "Якщо я зрозуміла, що якась річ лежить без діла і не знадобилася, то вона йде далі. Але тут залежить від того, наскільки вона екстравагантна", – зазначила співачка.

Також Корольова додала, що передає “з панського плеча” свій одяг невістці Мелісі, оскільки молода дружина її сина носить такий самий розмір, як і сама виконавиця.

"Кутюрні маленькі сукні та шубки віддаю", – поділилася вона про такі “секонд-хенд” подарунки для Меліси.

Наташа Корольова продовжує мовчати про війну в Україні та регулярно виступає для російської аудиторії. Одного разу вона навіть вийшла на сцену Кремля разом із шоу-балетом, одягненим у кольори російського прапора, а на банері за їхніми спинами був піонерський значок із її власним обличчям замість Леніна. Тим часом її чоловік Сергій Глушко не лише підтримує напад РФ на Україну, а й заявляв про бажання піти на фронт воювати проти українців.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка Наташа Корольова, яка народилася в Києві, але вже багато років живе й виступає в Росії та зберігає мовчання щодо війни в Україні, поділилася у соцмережах новими кадрами зі своєю невісткою Мелісою Волинкіною.

Корольова опублікувала відео, на якому Волинкіна демонструвала нову косметику артистки. Вона зробила огляд і похвалила засоби, які отримала співачка. Втім, реакція підписників виявилася критичною. Шанувальники звернули увагу на неохайний вигляд косметики та висловили своє невдоволення.

