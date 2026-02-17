Российская певица Лолита Милявская , родом из Закарпатья и поддерживающая полномасштабное вторжение РФ в Украину, осталась без заработка из-за провала концертов в России.

Лолита Милявская (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандистские медиа, выступление артистки в городе Волгоград отменили из-за низкого спроса на билеты. По предварительным данным, было продано менее 50% мест, хотя цены колебались от 40 до 150 долларов. Организаторы пообещали вернуть средства зрителям, уже купившим билеты.

Это уже второй провал концерта певицы в Волгограде за последние два года.

Официальных объяснений по отмене выступления пока нет. В то же время российские медиа связывают ситуацию с репутационным скандалом вокруг артистки после резонансной "голой вечеринки" блоггера Настя Ивлеева , вызвавшей волну критики в РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сотрудники налоговой службы РФ заблокировали счета известной блоггерши Насти Ивлеевой . Ее налоговые долги насчитывают более 11,3 миллионов рублей.

Бывшая ведущая "Орла и решки", праздновавшая день рождения на территории оккупированного Донбасса, пока никак не комментирует блокировку счетов. Как информируют российские СМИ, доступ к средствам блоггеры ограничили сегодня, 14 июня. В сообщении говорится, что налоговая призывает должницу немедленно уплатить штрафы.

Тем более если она не будет гасить задолженность в ближайшее время, то не сможет выехать за границу. Еще у Насти есть два других штрафа на сумму в 3 тысячи рублей, так же за неуплату налогов.

Представители службы заинтересовались "павшей" звездой после ее скандальной "голой" вечеринки в прошлом году. Тогда Ивлева попала под культуру "отмены" в РФ, от контрактов с ней отказались рекламодатели, забыли друзья. После скандальной вечеринки оккупационные власти занялись анализом ее работы. Налоговая обнаружила, что она должна за три последних года более 137 миллионов рублей.

