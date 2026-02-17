Співачка з Ужгорода, яка підтримує режим Кремля, знову потрапила під удар в РФ

Російська співачка Лоліта Мілявська, яка родом із Закарпаття та підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну, залишилася без заробітку через провал концертів у Росії.

Лоліта Мілявська (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють російські пропагандистські медіа, виступ артистки у місті Волгоград скасували через низький попит на квитки. За попередніми даними, було продано менш ніж 50% місць, хоча ціни коливалися від 40 до 150 доларів. Організатори пообіцяли повернути кошти глядачам, які вже придбали квитки.

Зазначається, що це вже другий провал концерту співачки у Волгограді за останні два роки.

Офіційних пояснень щодо скасування виступу наразі немає. Водночас російські медіа пов’язують ситуацію з репутаційним скандалом довкола артистки після резонансної "голої вечірки" блогерки Настя Івлєєва, яка викликала хвилю критики в РФ.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що співробітники податкової служби РФ заблокували рахунки відомої блогерки Насті Івлєєвої. Її податкові борги нараховують більше 11,3 мільйона рублів.

Колишня ведуча "Орла та решки", яка святкувала день народження на території окупованого Донбасу, поки ніяк не коментує блокування рахунків. Як інформують російські ЗМІ, доступ до коштів блогерці обмежили сьогодні, 14 червня. В повідомленні йдеться, що податкова закликає боржницю негайно сплатити штрафи.

Тим більше, коли вона не гаситиме заборгованість найближчим часом, то не зможе виїхати за кордон. Ще в Насті є два інші штрафи на суму в 3 тисячі рублів, так само за несплату податків.

Представники служби зацікавились "павшою" зіркою опісля її скандальної "голої" вечірки в минулому році. Тоді Івлєва втрапила під культуру "скасування" в РФ, від контрактів з нею відмовились рекламодавці, забули друзі. Після скандальної вечірки окупаційна влада зайнялась аналізом її роботи. Податкова виявила, що вона заборгувала за три останні роки більше 137 мільйонів рублів.

