Певица Лолита попала в аварию в Москве (видео)

Стало известно, что российская певица украинского происхождения Лолита попала в аварию. Это произошло на одной из столичных улиц в Москве. К счастью, серьезных травм нет, все пассажиры отделались только легким испугом. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Лолита Милявская. Фото: gazeta.ru

Сообщается, что знаменитость ехала по дороге, когда вдруг ее автомобиль подрезал серебристый Nissan, из-за которого и случилось столкновение.

Лолита записала видеообращение с места происшествия, на котором можно увидеть виновника ДТП. Она добавила, что мужчина не скрывал своего недовольства. И через несколько минут после аварии он уже собирался уезжать.

Напомним, несколько дней назад Милявская призналась, что у нее был сексуальный опыт с женщиной. Об этом она рассказала в своем интервью, добавив, что ей всегда было интересно попробовать нечто подобное. После чего исполнительница поняла, что женщины – это не ее, и лучше уж быть с мужчинами.

Как сообщало издание "Комментарии", Лолита рассекретила подробности своей сексуальной жизни. Звезда рассказала, что у нее сейчас наступил самый благоприятный период для активной сексуальной жизни, поскольку она может заниматься сексом и не беременеть.

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