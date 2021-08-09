Певица МакSим обратилась к фанатам впервые после комы: "Пока с трудом, но дышу"

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Елизавета Черных
Российская исполнительница Марина Абросимова (МакSим) впервые после того, как пришла в сознание, лично обратилась ко своим поклонникам. Певица опубликовала пост в соцсети Instаgram, в котором высказала благодарность врачам клиники, всем тем, кто переживал за нее во время болезни, а также рассказала о своем состоянии здоровья.
Певица МакSим - фото из открытых источников
Также знаменитость призналась, что не могла поверить в то, что находилась в коме больше месяце. Певице казалось, что прошло всего два дня.
Певица также пожаловалась на слабость и головокружение и подчеркнула, что на какой-то период концертная деятельность для нее под запретом. Ее легким требуется восстановление.
Напомним, что Марина Абросимова попала в медучреждение еще в средине июня, и специалисты приняли решение ввести певицу в искусственную кому. Известно, что доктора поставили артистке диагноз "Пневмония" и 40% поражения легких. У специалистов было подозрение, что воспаление вызвано коронавирусной инфекцией, но тесты трижды показали негативный результат.
Российские таблоиды 27 июня опубликовали информацию о том, что у певицы поражено уже 80% легких. Стало известно, что тогда врачи обнаружили у нее новое заболевание, которое поражает печень. Медики поставили такой диагноз после тщательного обследования в клинике, где находится МакЅим. Они предположили, что артистка давно страдает от этого заболевания. Вероятно, что оно уже находится в хронической стадии.
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