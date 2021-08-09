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Певица МакSим обратилась к фанатам впервые после комы: "Пока с трудом, но дышу"

Знаменитость призналась, что не могла поверить в то, что находилась в коме больше месяце

сегодня, 15:16
Автор:

Елизавета Черных

Российская исполнительница Марина Абросимова (МакSим) впервые после того, как пришла в сознание, лично обратилась ко своим поклонникам. Певица опубликовала пост в соцсети Instаgram, в котором высказала благодарность врачам клиники, всем тем, кто переживал за нее во время болезни, а также рассказала о своем состоянии здоровья. 

Певица МакSим обратилась к фанатам впервые после комы: "Пока с трудом, но дышу"

Певица МакSим - фото из открытых источников

"Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света", — написала МакSим, отметив, что сегодня ее переводят из реанимации в обыкновенную палату. 

Также знаменитость призналась, что не могла поверить в то, что находилась в коме больше месяце. Певице казалось, что прошло всего два дня. 

Певица также пожаловалась на слабость и головокружение и подчеркнула, что на какой-то период концертная деятельность для нее под запретом. Ее легким требуется восстановление. 

"... я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу", — написала МакSим.

Напомним, что Марина Абросимова попала в медучреждение еще в средине июня, и специалисты приняли решение ввести певицу в искусственную кому. Известно, что доктора поставили артистке диагноз "Пневмония" и 40% поражения легких. У специалистов было подозрение, что воспаление вызвано коронавирусной инфекцией, но тесты трижды показали негативный результат. 

Российские таблоиды 27 июня опубликовали информацию о том, что у певицы поражено уже 80% легких. Стало известно, что тогда врачи обнаружили у нее новое заболевание, которое поражает печень. Медики поставили такой диагноз после тщательного обследования в клинике, где находится МакЅим. Они предположили, что артистка давно страдает от этого заболевания. Вероятно, что оно уже находится в хронической стадии. 



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