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Певица MARUV выпустила купальники в стиле БДСМ (ФОТО)

Певица MARUV презентовала коллекцию латексных купальников, отметив, что в них девушки будут чувствовать себя, как будто они прилетели из другой галактики

сегодня, 20:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Эпатажная украинская артистка MARUV выпустила собственную коллекцию латексных купальников, которые больше напоминают ее сценичные наряды, чем пляжную одежду.

Певица MARUV выпустила купальники в стиле БДСМ (ФОТО)

MARUV (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фотографию, продемонстрировав модель своего БДСМ-бикини, над дизайном которого работала самостоятельно. Купальники MARUV представляют собой лиф с завязками на шее, подчеркивающий грудь, а также два вида трусиков: бразилиана с вырезами на бедрах и трусики с завышенной талией. Певица отметила, что на создание авторских купальников ее вдохновил американский научно-фантастический сериал "Звездный путь".

"Меня вдохновил "Звездный путь", и я хотела бы дать вам почувствовать, будто вы прилетаете из другой галактики, чтобы сиять ярче звезд и солнца", — подчеркнула артистка.

Дополнить купальники в стиле БДСМ украинская исполнительница предлагает цепями, перчатками и босоножками-стрипами.

Отметим, что свою первую капсульную коллекцию одежды MARUV презентовала еще в августе 2020 года. Певица выпустила мини-юбки, укороченные леггинсы из латекса, а также топы, блузы и футболки разных цветов с принтами.

Напомним, что украинская артистка MARUV опубликовала семейное фото, на котором стоит в обнимку со своим мужем Александром, а на руках держит собачку Изольду. Поклонники были в восторге от кадра, поскольку певица очень редко делится личными фотографиями. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эпатажная исполнительница MARUV в одном из интервью рассказала, что в ближайшее время не планирует с мужем заводить ребенка и объяснила почему.


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