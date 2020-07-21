Певица ODARA готовит к выпуску свой первый альбом

Певица Дарья Ковтун (ODARA), которая стала известной благодаря телешоу "Х-фактор", готовит к выпуску свой первый музыкальный альбом. Этой новостью в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" поделился ее муж - украинский композитор и пианист Евгений Хмара.

"Сейчас мы очень серьезно рассматриваем вопрос альбома, и хочется верить, что до конца лета/к середине осени уже выйдет первый альбом Даши, но это уже будет не Дарья Ковтун, а певица ODARA. Это такой сценический псевдоним, который мы придумали. Он очень резонирует с Дашей, с ее внутренним состоянием. И я уверен, что скоро украинский слушатель сможет услышать эти песни и на радио, и на концертах", - отметил композитор.

Также Евгений рассказал о том, что его супруга Дарья сейчас находится в декретном отпуске и за это время успела написать много прекрасных песен, которые уже начинают исполняться в мире.

Пианист-виртуоз отметил, что с рождением детей у его возлюбленной открылся композиторский дар.

"Безусловно, семья дает очень много. И Даша – это большое тому доказательство. Она вообще не писала музыку до появления детей, а сейчас, повторюсь, мы уже работаем над выходом ее первого альбома", - признался музыкант.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как Евгений Хмара с помощью музыки "открывает" красоту Украины.

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