kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.07.2020

BTC/USD

9158.56

ETH/USD

236.19

LTC/USD

42.04

НБУ 21.07.2020

USD/UAH

27.78

EUR/UAH

31.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Певица ODARA готовит к выпуску свой первый альбом
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксклюзив Певица ODARA готовит к выпуску свой первый альбом

ODARA начала писать песни и музыку, когда стала мамой

сегодня, 03:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Певица ODARA готовит к выпуску свой первый альбом

Певица Дарья Ковтун (ODARA), которая стала известной благодаря телешоу "Х-фактор", готовит к выпуску свой первый музыкальный альбом. Этой новостью в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" поделился ее муж - украинский композитор и пианист Евгений Хмара. 

"Сейчас мы очень серьезно рассматриваем вопрос альбома, и хочется верить, что до конца лета/к середине осени уже выйдет первый альбом Даши, но это уже будет не Дарья Ковтун, а певица ODARA. Это такой сценический псевдоним, который мы придумали. Он очень резонирует с Дашей, с ее внутренним состоянием. И я уверен, что скоро украинский слушатель сможет услышать эти песни и на радио, и на концертах", - отметил композитор.

Также Евгений рассказал о том, что его супруга Дарья сейчас находится в декретном отпуске и за это время успела написать много прекрасных песен, которые уже начинают исполняться в мире. 

Пианист-виртуоз отметил, что с рождением детей у его возлюбленной открылся композиторский дар.

"Безусловно, семья дает очень много. И Даша – это большое тому доказательство. Она вообще не писала музыку до появления детей, а сейчас, повторюсь, мы уже работаем над выходом ее первого альбома", - признался музыкант.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как Евгений Хмара с помощью музыки "открывает" красоту Украины.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!