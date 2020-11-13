Певица Рианна переквалифицировалась в дизайнеры обуви (фото)

Рианна вместе с Аминой Муадди дизайнером обуви румунско-иорданского происхождения создали коллекцию обуви.

Фото: 24 Канал

Туфельки будут продаваться под брендом Fenty, которым владеет американская певица.

Стоит добавить, что американская певица барбадосского происхождения начинала свой бренд с того, что создала линейку декоративной косметики, которая пользуется большой популярностью во всем мире. И Рианна не остановилась на достигнутом и сделала ставку на дизайне утонченного обувь для женщин.

В июле этого года девушки в рамках совместного проекта выпустили первую капсульную коллекцию из четырех различных пар обуви.

"Следующим релизом от бренда Fenty станет ... ОБУВЬ!", — прокомментировала в июле Рианна.

Для обеих девушек это вторая совместная коллекция, которая является сочетанием бизнес-стиля от Рианны и фирменного почерка Муадди. Туфли на причудливых шпильках выпускаются в ярко-синем, розовом, белом и черном цветах. В этот раз в коллекции насчитывается более пар против июльской коллекции.

"Мы вернулись!", — громко заявила дизайнер Амина Муадди в своем Instagram.

Дизайнер создала необычный каблук специально для бренда Fenty. Тонкая и металлическая шпилька стала неповторимой признаком, подчеркивает стиль Рианны.

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