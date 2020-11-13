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Главная Новости Звезды персона Певица Рианна переквалифицировалась в дизайнеры обуви (фото)
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Певица Рианна переквалифицировалась в дизайнеры обуви (фото)

Туфли от всемирно певицы выпускаются в ярко-синем, розовом, белом и черном цветах

сегодня, 17:50
Автор:

Диденко Светлана

Рианна вместе с Аминой Муадди дизайнером обуви румунско-иорданского происхождения создали коллекцию обуви.

Певица Рианна переквалифицировалась в дизайнеры обуви (фото)

Фото: 24 Канал

Туфельки будут продаваться под брендом Fenty, которым владеет американская певица.

Стоит добавить, что американская певица барбадосского происхождения начинала свой бренд с того, что создала линейку декоративной косметики, которая пользуется большой популярностью во всем мире. И Рианна не остановилась на достигнутом и сделала ставку на дизайне утонченного обувь для женщин.

В июле этого года девушки в рамках совместного проекта выпустили первую капсульную коллекцию из четырех различных пар обуви.

"Следующим релизом от бренда Fenty станет ... ОБУВЬ!", — прокомментировала в июле Рианна.

Для обеих девушек это вторая совместная коллекция, которая является сочетанием бизнес-стиля от Рианны и фирменного почерка Муадди. Туфли на причудливых шпильках выпускаются в ярко-синем, розовом, белом и черном цветах. В этот раз в коллекции насчитывается более пар против июльской коллекции.

"Мы вернулись!", — громко заявила дизайнер Амина Муадди в своем Instagram.

Дизайнер создала необычный каблук специально для бренда Fenty. Тонкая и металлическая шпилька стала неповторимой признаком, подчеркивает стиль Рианны.

Певица Рианна переквалифицировалась в дизайнеры обуви (фото) - фото 2
Певица Рианна переквалифицировалась в дизайнеры обуви (фото) - фото 3
Певица Рианна переквалифицировалась в дизайнеры обуви (фото) - фото 4
Певица Рианна переквалифицировалась в дизайнеры обуви (фото) - фото 5
Певица Рианна переквалифицировалась в дизайнеры обуви (фото) - фото 6
Певица Рианна переквалифицировалась в дизайнеры обуви (фото) - фото 7
Певица Рианна переквалифицировалась в дизайнеры обуви (фото) - фото 8

Напомним, "Комментарии" сообщали, что фанаты требуют устранить Эмбер Герд от съемок во второй части "Аквамена"



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Источник: https://www.arabnews.com/node/1762531/lifestyle
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