Певица Рианна переквалифицировалась в дизайнеры обуви (фото)

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Диденко Светлана
Рианна вместе с Аминой Муадди дизайнером обуви румунско-иорданского происхождения создали коллекцию обуви.
Фото: 24 Канал
Туфельки будут продаваться под брендом Fenty, которым владеет американская певица.
Стоит добавить, что американская певица барбадосского происхождения начинала свой бренд с того, что создала линейку декоративной косметики, которая пользуется большой популярностью во всем мире. И Рианна не остановилась на достигнутом и сделала ставку на дизайне утонченного обувь для женщин.
В июле этого года девушки в рамках совместного проекта выпустили первую капсульную коллекцию из четырех различных пар обуви.
Для обеих девушек это вторая совместная коллекция, которая является сочетанием бизнес-стиля от Рианны и фирменного почерка Муадди. Туфли на причудливых шпильках выпускаются в ярко-синем, розовом, белом и черном цветах. В этот раз в коллекции насчитывается более пар против июльской коллекции.
Дизайнер создала необычный каблук специально для бренда Fenty. Тонкая и металлическая шпилька стала неповторимой признаком, подчеркивает стиль Рианны.
Напомним, "Комментарии" сообщали, что фанаты требуют устранить Эмбер Герд от съемок во второй части "Аквамена"
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