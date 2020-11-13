Фанаты требуют устранить Эмбер Герд от съемок во второй части «Аквамена»

Поклонников Джонни Деппа разозлил клевета его бывшей жены, о домашнем насилии. Напомним, недавно Джонни Депп проиграл дело известном изданию в суде.



Фото: Shaozo

Зрители не хотят, чтобы скандальная Эмбер Герд продолжала участие в съемках продолжения "Аквамена". Также зрителям не нравится имидж актрисы и скандалы вокруг ее персоны.

Также фанатов возмутило тот факт, компания Warner Bros отстранила Джонни Деппа от съемок в фильме "Фантастические твари".

Также зрители уверены, что Эмбер Герд сфальсифицировала все обвинения против Деппа. По их мнению, мужчины тоже могут быть жертвами насилия, как и женщины.

На сайте change.org появилась соответствующая петиция, которая называется "Отстраните Эмбер Герд из фильма "Аквамен 2". Сейчас петиция набрала более 1 миллиона человек, необходима цель 1,5 миллиона подписей.

В первой части фильма "Аквамен" актриса сыграла принцессу Меру и должна была вернуться к роли русалки во второй части.

подборке мистических фильмов для того, чтобы посмотреть в пятницу 13-го. Напомним, издание "Комментарии" писало о





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