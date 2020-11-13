kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.11.2020

BTC/USD

16422.39

ETH/USD

463.39

LTC/USD

61.58

НБУ 13.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды скандал Фанаты требуют устранить Эмбер Герд от съемок во второй части «Аквамена»
commentss НОВОСТИ Все новости

Фанаты требуют устранить Эмбер Герд от съемок во второй части «Аквамена»

Зрители уверены, что Эмбер Герд сфальсифицировала все обвинения против Деппа

сегодня, 03:00
Автор:

Диденко Светлана

Поклонников Джонни Деппа разозлил клевета его бывшей жены, о домашнем насилии. Напомним, недавно Джонни Депп проиграл дело известном изданию в суде.

Фанаты требуют устранить Эмбер Герд от съемок во второй части «Аквамена»

Фото: Shaozo

Зрители не хотят, чтобы скандальная Эмбер Герд продолжала участие в съемках продолжения "Аквамена". Также зрителям не нравится имидж актрисы и скандалы вокруг ее персоны.

Также фанатов возмутило тот факт, компания Warner Bros отстранила Джонни Деппа от съемок в фильме "Фантастические твари".

Также зрители уверены, что Эмбер Герд сфальсифицировала все обвинения против Деппа. По их мнению, мужчины тоже могут быть жертвами насилия, как и женщины.

На сайте change.org появилась соответствующая петиция, которая называется "Отстраните Эмбер Герд из фильма "Аквамен 2". Сейчас петиция набрала более 1 миллиона человек, необходима цель 1,5 миллиона подписей.

В первой части фильма "Аквамен" актриса сыграла принцессу Меру и должна была вернуться к роли русалки во второй части.

Напомним, издание "Комментарии" писало о подборке мистических фильмов для того, чтобы посмотреть в пятницу 13-го.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.change.org/p/dc-entertainment-remove-amber-heard-from-aquaman-2
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ