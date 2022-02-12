Певица Руслана рассказала об отношениях с мужем и попытках забеременеть (ВИДЕО)



















Известная в нашей стране исполнительница Руслана сказала, что ночью ложится спать в отдельной спальне. Ведь она является индивидуалисткой. Ее муж, музыкальный продюсер Александр Ксенофонтов имеет для ночного отдыха свою спальню. Об этом и других подробностях их жизни она рассказала во время интервью для программы " ЖВЛ ".

Певица Руслана (фото из открытых источников)

Как отметила певица, она является индивидуалисткой и не любит спать вдвоем. Поэтому у супругов есть для сна отдельные комнаты. Она множество раз встает, чтобы выпить чаю с медом или вдохновение к ней придет. По этой причине муж от нее устал.

Пара до сегодняшнего дня имеет общую цель – они очень хотят стать родителями. Артистка выразила уверенность, что "энергетически готова" к тому, чтобы родить ребенка.

Интимная жизнь супругов, как она заявила, только обновляется после того, как они едут в Карпаты, чтобы там побыть только вдвоем.

По словам исполнительницы, там, а не дома, их ждет романтика. Все супруги знают, что в доме это не то. Только куда-нибудь идешь, хочется. Можно в автомобиле. Для этого мы путешествуем в Карпаты, хочется там этого драйва. В Карпатах места являются гиперсексуальными.

Сегодня супруги направили все свои возможности, чтобы стать родителями. Руслана говорит, что мужч не поддерживает ее идею вынести на обсуждение эту важную для них тему.

По словам звездной гости программы , они очень мечтают о малыше, но пока у них не получилось стать родителями. Потому что сильна истощенность организма. И природа не позволяет в этот неудачный момент забеременеть. Нет ведь того потенциала, который должен появиться для малыша.

Певица добавила, что секрет, что хочет поделиться с украинками, которые намерены попробовать идти на ЭКО, или имеют в виду другие моменты. Главное, убедить себя в том, что ты хочешь ребенка.

Звезда украинской сцены убеждает, что откровенно говорит по этой теме, потому что не понимает супружеских пар, которые безосновательно лишают себя собственных наследников. Она не боится рожать после 45-ти лет.

Важно, что 48-летняя певица состоит в браке со своим мужем с 1995 года. Но малышей не имеют до сих пор.

Шесть лет назад Руслана и Александр построили два эко-дома. В одном из них – большая музыкальная студия. В другом супруги проживают.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в новом видео "Мы ветер" Руслана танцует среди облаков на высоте 120 метров.





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