Предательница Украины Лолита Милявская оказалась в ситуации, которая представляла серьезную угрозу ее здоровью. У певицы произошло нападение, которое она связывает со своей многолетней зависимостью от электронных сигарет. Об этом артистка рассказала в своем Telegram, отметив, что ей понадобилась срочная помощь медиков.

Лолита Милявская (фото из открытых источников)

Лолита уже давно злоупотребляет электронными сигаретами и, по ее словам, выкуривала по меньшей мере две пачки в день. Во время отпуска в Болгарии, куда она отправилась, чтобы посетить мать, состояние ее здоровья резко ухудшилось. Певица подробно описала проявления приступа: сосудистый спазм, повышенное АД и паническое состояние. В результате ей пришлось вызвать скорую помощь.

"Мне давно говорили: бросай курить. Но, конечно, я употребляла. По две пачки в день, не меньше. Кончилось тем, что я уехала отдыхать. Случился спазм сосудов. С повышением давления, с панической атакой. Приехала скорая, сказала: а что это у вас на тумбочке? Они сказали: Они сказали: Они сказали:" поделилась артистка.

Медики предупредили, что повторение подобного нападения может иметь для Лолиты роковые последствия. Именно поэтому она, по собственному признанию, уже задумалась о том, как избавиться от опасной привычки.

"Дико боялась сдохнуть... В общем, однажды может как-то не так все хорошо закончиться", — с тревогой отметила предательница Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лолита рассказала о своей кремлевской пенсии. Бывшая украинская певица Лолита Милявская (уроженка Закарпатья) со скандальной репутацией, которая уже много лет прислуживает верой и правдой кровавым путинским властям, рассказала своим фолловерам, какая у нее сейчас российская пенсия в стране-агрессорке.

Лолита особо выделила, что гордится быть "бабкой" — и теперь благодарит кремлевские власти за полученную надбавку к своей пенсии.

"Всем, кто писал под моими постами "бабка", посвящаю и подтверждаю гордость за пенсионное удостоверение. Моя пенсия составляет 23 856,55 копейки (примерно 7156 грн — ред.). Спасибо Москве за надбавку", — отметила певица.

