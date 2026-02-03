logo

Певицу из Украины, поддерживающую режим РФ, откачивали врачи: что произошло
НОВОСТИ

Певицу из Украины, поддерживающую режим РФ, откачивали врачи: что произошло

У певицы Лолиты внезапно возникли проблемы со здоровьем.

3 февраля 2026, 22:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Предательница Украины Лолита Милявская оказалась в ситуации, которая представляла серьезную угрозу ее здоровью. У певицы произошло нападение, которое она связывает со своей многолетней зависимостью от электронных сигарет. Об этом артистка рассказала в своем Telegram, отметив, что ей понадобилась срочная помощь медиков.

Певицу из Украины, поддерживающую режим РФ, откачивали врачи: что произошло

Лолита Милявская (фото из открытых источников)

Лолита уже давно злоупотребляет электронными сигаретами и, по ее словам, выкуривала по меньшей мере две пачки в день. Во время отпуска в Болгарии, куда она отправилась, чтобы посетить мать, состояние ее здоровья резко ухудшилось. Певица подробно описала проявления приступа: сосудистый спазм, повышенное АД и паническое состояние. В результате ей пришлось вызвать скорую помощь.

"Мне давно говорили: бросай курить. Но, конечно, я употребляла. По две пачки в день, не меньше. Кончилось тем, что я уехала отдыхать. Случился спазм сосудов. С повышением давления, с панической атакой. Приехала скорая, сказала: а что это у вас на тумбочке? Они сказали: Они сказали: Они сказали:" поделилась артистка.

Медики предупредили, что повторение подобного нападения может иметь для Лолиты роковые последствия. Именно поэтому она, по собственному признанию, уже задумалась о том, как избавиться от опасной привычки.

"Дико боялась сдохнуть... В общем, однажды может как-то не так все хорошо закончиться", — с тревогой отметила предательница Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лолита рассказала о своей кремлевской пенсии. Бывшая украинская певица Лолита Милявская (уроженка Закарпатья) со скандальной репутацией, которая уже много лет прислуживает верой и правдой кровавым путинским властям, рассказала своим фолловерам, какая у нее сейчас российская пенсия в стране-агрессорке.

Лолита особо выделила, что гордится быть "бабкой" — и теперь благодарит кремлевские власти за полученную надбавку к своей пенсии.

"Всем, кто писал под моими постами "бабка", посвящаю и подтверждаю гордость за пенсионное удостоверение. Моя пенсия составляет 23 856,55 копейки (примерно 7156 грн — ред.). Спасибо Москве за надбавку", — отметила певица.



