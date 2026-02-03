Співачку з України, яка підтримує режим РФ, відкачували лікарі: що сталося

Зрадниця України Лоліта Мілявська опинилася у ситуації, що становила серйозну загрозу для її здоров’я. У співачки стався напад, який вона пов’язує зі своєю багаторічною залежністю від електронних сигарет. Про це артистка розповіла у своєму Telegram, зазначивши, що їй знадобилася термінова допомога медиків.

Лоліта Мілявська (фото з відкритих джерел)

Лоліта вже давно зловживає електронними сигаретами та, за її словами, "викурювала" щонайменше дві пачки на день. Під час відпустки в Болгарії, куди вона вирушила, аби навідати матір, стан її здоров’я різко погіршився. Співачка детально описала прояви нападу: судинний спазм, підвищений артеріальний тиск і панічний стан. У результаті їй довелося викликати швидку допомогу.

"Мені давно говорили: кидай курити. Але, звичайно, я вживала. По дві пачки на день, не менше. Закінчилося тим, що я поїхала відпочивати. Стався спазм судин. З підвищенням тиску, з панічною атакою. Приїхала швидка, сказала: а що це у вас на тумбочці? Вони сказали: страшного з вами нічого, тільки курити треба кидати", — поділилася артистка.

Медики попередили, що повторення подібного нападу може мати для Лоліти фатальні наслідки. Саме тому вона, за власним зізнанням, уже замислилася над тим, як позбутися небезпечної звички.

"Дико боялася здохнути... Загалом, в один прекрасний момент може якось не так все добре закінчитися", — з тривогою зазначила зрадниця України.

