Лиля Воробьева
Зрадниця України Лоліта Мілявська опинилася у ситуації, що становила серйозну загрозу для її здоров’я. У співачки стався напад, який вона пов’язує зі своєю багаторічною залежністю від електронних сигарет. Про це артистка розповіла у своєму Telegram, зазначивши, що їй знадобилася термінова допомога медиків.
Лоліта Мілявська (фото з відкритих джерел)
Лоліта вже давно зловживає електронними сигаретами та, за її словами, "викурювала" щонайменше дві пачки на день. Під час відпустки в Болгарії, куди вона вирушила, аби навідати матір, стан її здоров’я різко погіршився. Співачка детально описала прояви нападу: судинний спазм, підвищений артеріальний тиск і панічний стан. У результаті їй довелося викликати швидку допомогу.
Медики попередили, що повторення подібного нападу може мати для Лоліти фатальні наслідки. Саме тому вона, за власним зізнанням, уже замислилася над тим, як позбутися небезпечної звички.
Лоліта особливо виділила, що гордиться бути "бабкою" — і тепер дякує кремлівській владі за отриману надбавку до своєї пенсії.