Лиля Воробьева
Певица Таисия Повалий, которая покинула Украину и открыто встала на сторону террористического вторжения РФ против собственной родины, получила своеобразное отличие от российского диктатора Владимира Путина. Как сообщают российские пропагандистские СМИ, артистку вместе с другими лояльными к режиму исполнителями привлекли в развлекательную программу для главы страны-агрессора и его гостей.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Кроме изменниц Украины Повалий и Наташи Королевой, на неформальном саммите руководителей стран СНГ в Санкт-Петербурге собралась целая когорта проверенных Кремлем артистов. Среди них – Стас Михайлов, Михаил Шуфутинский, Николай Расторгуев, Игорь Крутой, Игорь Николаев, Михаил Турецкий, Александр Маршал и Ярослав Дронов (Shaman). По информации пропагандистских росСМИ, случайных людей на мероприятии не было – всех исполнителей специально собрали в Москве, посадили на отдельный борт и доставили непосредственно к месту проведения саммита.
Не обошлось и без привычного для Путина "фирменного" унижения, ведь он давно известен систематическим опозданием. Артистов заперли в гримерках и заставили ждать выступления в течение шести часов, предоставив им только воду. Впрочем, это не испортило настроения преданных Кремлю певцов – они с энтузиазмом вышли развлекать гостей российского диктатора.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Таисия Повалий, после начала российской агрессии избравшая поддерживать Кремль, заявила о своих планах создать "российско-украинский" альбом. Неоднократно поддерживавшая российскую пропаганду певица в интервью российским СМИ рассказала об этом замысле.