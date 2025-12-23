Певица Таисия Повалий, которая покинула Украину и открыто встала на сторону террористического вторжения РФ против собственной родины, получила своеобразное отличие от российского диктатора Владимира Путина. Как сообщают российские пропагандистские СМИ, артистку вместе с другими лояльными к режиму исполнителями привлекли в развлекательную программу для главы страны-агрессора и его гостей.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Кроме изменниц Украины Повалий и Наташи Королевой, на неформальном саммите руководителей стран СНГ в Санкт-Петербурге собралась целая когорта проверенных Кремлем артистов. Среди них – Стас Михайлов, Михаил Шуфутинский, Николай Расторгуев, Игорь Крутой, Игорь Николаев, Михаил Турецкий, Александр Маршал и Ярослав Дронов (Shaman). По информации пропагандистских росСМИ, случайных людей на мероприятии не было – всех исполнителей специально собрали в Москве, посадили на отдельный борт и доставили непосредственно к месту проведения саммита.

"За обедом для гостей традиционно выступили певцы, которых привезли из Москвы спецбортом и собирали тщательно, случайных людей не было. А собрали лучших, конечно. Такое событие, что вы хотите... Причем неформальное", — заявил журналист Андрей Колесников.

Не обошлось и без привычного для Путина "фирменного" унижения, ведь он давно известен систематическим опозданием. Артистов заперли в гримерках и заставили ждать выступления в течение шести часов, предоставив им только воду. Впрочем, это не испортило настроения преданных Кремлю певцов – они с энтузиазмом вышли развлекать гостей российского диктатора.

"Да, ждали и сидели в гримерках с утра, и шесть часов, потом, признавались, на одной воде... Но от этого голоса только звонче, кажется, становились", — написали пропагандисты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Таисия Повалий, после начала российской агрессии избравшая поддерживать Кремль, заявила о своих планах создать "российско-украинский" альбом. Неоднократно поддерживавшая российскую пропаганду певица в интервью российским СМИ рассказала об этом замысле.

"Я хочу выпустить альбом на русском и украинском языках. Это будет русско-украинский альбом. Я хочу, чтобы мы снова стали дружить", – заявила Повалий.

