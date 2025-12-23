Співачки з України приватно розважали Путіна та його соратників: як це було

Співачка Таїсія Повалій, яка залишила Україну та відкрито стала на бік терористичного вторгнення РФ проти власної батьківщини, отримала своєрідну "відзнаку" від російського диктатора Володимира Путіна. Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, артистку разом з іншими лояльними до режиму виконавцями залучили до розважальної програми для глави країни-агресора та його гостей.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

Окрім зрадниць України Повалій і Наташі Корольової, на неформальному саміті керівників країн СНД у Санкт-Петербурзі зібралася ціла когорта перевірених Кремлем артистів. Серед них — Стас Михайлов, Михайло Шуфутинський, Микола Расторгуєв, Ігор Крутой, Ігор Ніколаєв, Михайло Турецький, Олександр Маршал і Ярослав Дронов (Shaman). За інформацією пропагандистських росЗМІ, випадкових людей на заході не було — усіх виконавців спеціально зібрали в Москві, посадили на окремий борт і доставили безпосередньо до місця проведення саміту.

"За обідом для гостей традиційно виступили співаки, яких привезли з Москви спецбортом і збирали ретельно, випадкових людей не було. А зібрали найкращих, звісно. Така подія, що ви хочете... Причому неформальна", — заявив журналіст Андрій Колесников.

Не обійшлося і без звичного для Путіна "фірмового" приниження, адже він давно відомий систематичними запізненнями. Артистів замкнули у гримерках і змусили чекати виступу протягом шести годин, надавши їм лише воду. Втім, це не зіпсувало настрою відданих Кремлю співаків — вони з ентузіазмом вийшли розважати гостей російського диктатора.

"Так, чекали і сиділи в гримерках з ранку, і шість годин, потім, зізнавалися, на одній воді... Але від цього голоси тільки дзвінкішими, здається, ставали", — написали пропагандисти.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Таїсія Повалій, яка після початку російської агресії обрала підтримувати Кремль, заявила про свої плани створити "російсько-український" альбом. Співачка, яка неодноразово підтримувала російську пропаганду, в інтерв'ю російським ЗМІ розповіла про цей задум.

"Я хочу випустити альбом російською та українською мовами. Це буде російсько-український альбом. Я хочу, щоб ми знову стали дружити", – заявила Повалій.

