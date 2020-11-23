Пластинку, которую Джон Леннон подписал своему убийце выставили на аукцион

Чэпмен получил от Джона Леннона подпись на пластинке "Двойная фантазия" ("Double Fantasy") за несколько часов до того, как он его убил.



Фото: womo.ua

Альбом, участник группы "Битлз" для своего убийцы Марка Чэпмена за несколько часов до своей смерти, планируют выставить на аукцион.

Напомним, 8 декабря 1980 года около жилого дома "Дакота" в Нью-Йорке Чэпмен подошел к Леннону и попросил его подписать пластинку "Double Fantasy", его совместного альбома с Йоко Оно. Уже через 5 часов фанат застрелил певца.

Позже пластинка с автографом фигурировала в качестве доказательства в расследовании нью-йоркской полиции по делу об убийстве Леннона. Полиция нашла на пластинке те же следы, и на гильзах.

В начале этого года Чэпмен извинился перед Йоко Оно "за боль, которую я ей причинил".

"Я все время об этом думаю", — рассказал подозреваемый в убийстве Леннона на слушаниях в Нью-Йорке, где ему уже 11 раз отказали в условно-досрочном освобождении.

В суде он заявил, что заслуживает смертной казни, хотя это наказание было отменено в Нью-Йорке в 2007 году. Он останется за решеткой еще как минимум два года, когда ему назначат следующее слушание об условно-досрочном освобождении.

Сообщается, что торги от аукционного дома "Goldin Auctions" начнутся сегодня из ставки 400 000 долларов США.

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