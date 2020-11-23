Пластинку, которую Джон Леннон подписал своему убийце выставили на аукцион

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Диденко Светлана
Чэпмен получил от Джона Леннона подпись на пластинке "Двойная фантазия" ("Double Fantasy") за несколько часов до того, как он его убил.
Фото: womo.ua
Альбом, участник группы "Битлз" для своего убийцы Марка Чэпмена за несколько часов до своей смерти, планируют выставить на аукцион.
Напомним, 8 декабря 1980 года около жилого дома "Дакота" в Нью-Йорке Чэпмен подошел к Леннону и попросил его подписать пластинку "Double Fantasy", его совместного альбома с Йоко Оно. Уже через 5 часов фанат застрелил певца.
Позже пластинка с автографом фигурировала в качестве доказательства в расследовании нью-йоркской полиции по делу об убийстве Леннона. Полиция нашла на пластинке те же следы, и на гильзах.
В начале этого года Чэпмен извинился перед Йоко Оно "за боль, которую я ей причинил".
"Я все время об этом думаю", — рассказал подозреваемый в убийстве Леннона на слушаниях в Нью-Йорке, где ему уже 11 раз отказали в условно-досрочном освобождении.
В суде он заявил, что заслуживает смертной казни, хотя это наказание было отменено в Нью-Йорке в 2007 году. Он останется за решеткой еще как минимум два года, когда ему назначат следующее слушание об условно-досрочном освобождении.
Сообщается, что торги от аукционного дома "Goldin Auctions" начнутся сегодня из ставки 400 000 долларов США.
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