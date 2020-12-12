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Главная Новости Звезды персона "По чуть-чуть к победе": сосед Заворотнюк рассказал о самочувствии актрисы
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"По чуть-чуть к победе": сосед Заворотнюк рассказал о самочувствии актрисы

Вячеслав Манучаров заявил о главной победе актрисы над болезнью

12 декабря 2020, 23:04
Автор:

Любовь Блажко

Сосед актрисы Анастасии Заворотнюк Вячеслав Манучаров сделал неожиданное заявление. Так, он в своем интервью для телеканала НТВ рассказал, какая главная победа актрисы над этой страшной болезнью. 

"По чуть-чуть к победе": сосед Заворотнюк рассказал о самочувствии актрисы

Анастасия Заворотнюк. Фото: ria.ru

Манучаров поделился, что на данный момент тесно общается с Настей и ее семьей, поэтому в курсе всех последних событий. Он добавил, что сейчас она чувствует себя гораздо лучше и идет на поправку. А способствуют этому родные и близкие люди. 

"Сегодня мы можем говорить о Насте как о живом человеке. Я считаю, что это самая главная победа. По сантиметрам, по кусочкам, по чуть-чуть к победе", — сказал Вячеслав. 

У 49-летней звезды сериала "Моя прекрасная няня" осенью прошлого года диагностировали рак мозга. А впервые информацию об этом подтвердили в октябре. Главным признаком страшной болезни стали сильные головные боли, которые начали часто беспокоить актрису. 

11 ноября стало известно, что состояние Заворотнюк улучшилось и она даже начала выходить на улицу. Сейчас российская знаменитость живет в подмосковном коттеджном поселке Крекшино.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь. Знаменитость похвасталась подписчикам подарком, который преподнесла ее младшая дочь в честь их с мужем 12-й годовщины свадьбы. Несколько часов назад на официальной странице звезды появились фотографии детских рисунков и букета полевых цветов. Фанаты звезды тут же отреагировали на ее пост, поздравили с годовщиной и пожелали скорейшего выздоровления.


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Источник: https://lenta.ru/news/2020/12/12/zav/
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