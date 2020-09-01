"По вечерам цепляли афиши": Ирина Федишин призналась, благодаря кому стала известной

Популярная украинская артистка Ирина Федишин поделилась историей о том, благодаря кому она обрела известность. Об этом она рассказала в программе "Ранок з Україною", передает издание newsyou.

Папа будущей звезды был профессиональным музыкантом, но также он играл на свадьбах. Как-то раз отец поставил девочку рядом с собой, и в 4 года она дала свой первый концерт на одной из свадеб.

Ирина Федишин. Фото: karabas.

Позднее Ирина начала выступать в детском коллективе, которым руководила ее мама.

"В этом коллективе она была, как такой вожак, то есть была ведущей – всех ставила на сцену, все слова знала, кто за кем должен выступать", - делится мама.

Несмотря на это, отец был категорически против того, чтобы дочь связывала свою жизнь с музыкой. Он видел ее выдающейся шахматисткой. Тогда тренер по шахматам предсказывал девочке великое будущее.

И только материнское сердце учуяло, что с Ириной происходит что-то не то. Мать убедила отца купить дочери синтезатор и отдать ее на уроки музыки. Но и на этом испытания не закончились: далее нужно было пробиться в шоу-бизнес без связей и денег.

"Костюмы шили сами, концерты организовывали сами, по вечерам цепляли афиши. Когда делали концерты, я стояла в дверях и собирала деньги. А уже потом, когда меня начали узнавать, то мы эту процедуру прервали, ведь было не очень хорошо, что мама Ирины Федишин стоит на входе", - вспоминает мама.

Также украинская исполнительница рассказывает, что когда у них с мужем родились дети, мама много им помогала. Сейчас же Ирина Федишин занимается любимым делом, подчеркивая, что этого ей удалось достигнуть только благодаря своим родителям.





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