По версии People: Джордж Клуни и Селена Гомес признаны самыми влиятельными людьми

В декабре традиционно подводятся итоги и выбирают самых лучших и влиятельных людей года. Известный журнал People назвал имена людей, которые по его мнению, заслуживают звания самых влиятельных людей 2020 года. Итак, по версии журнала People званием "Человек года" наградили певицу Селену Гомес, актера Джорджа Клуни, актрису Реджину Кинг и Энтони Фаучи. Селена Гомес привлекала внимание журнала не только своей карьерой певицы, но и яркой социальной жизнью. Девушка участвовала в движении Black Lives Matter, где объединившись с другими активистами выступила против жестокости полиции.

Фото из открытых источников

Джордж Клуни получил звание "Человек года", потому что пожертвовал более одного миллиона долларов на борьбу с коронавирусом в Италии, Лондоне и Лос-Анджелесе. Кроме того, американский актер известен тем, что часто выделяет деньги на поддержку разных социальных проектов.





Актриса Реджина Кинг получила такое высокое звание за помощь бедным во время пандемии коронавируса и за борьбу против жестокости полиции.

Ранее "Комментарии" сообщали, что эксперты портала Bingo Sites провели исследование и выяснили, какие голливудские актрисы чаще остальных раздеваются в кадрах кинофильмов. Первое место в рейтинге досталось звезде фильмов "Казино"Рояль" и "Дом странных детей Мисс Перегрин" Еве Грин. Знаменитость провела в кадре без одежды 1730 секунд, что в общей сумме составляет 29 минут.

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