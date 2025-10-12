Победители "Евровидения-2024" Nemo рассказали о "сумасшедшем опыте" в Украине: чем их накормили

Рубрики
Победители "Евровидения-2024" из Швейцарии Nemo посетили Киев в рамках своего европейского тура, во время которого представят дебютный альбом Arthouse. В столице артисты не только выступили, но познакомились с украинской культурой и гастрономией. И похоже, первое знакомство с национальной кухней они запомнят надолго.
Nemo в ресторане Клопотенко ели борщ и пчел. Фото из открытых источников
В первый день визита Nemo посетили ресторан "Сто лет назад вперед" от известного украинского шеф-повара Евгения Клопотенко. Именно здесь музыканты попробовали борщ, а также блюдо, которое вызвало у Nemo изумление — съедобных пчел. О впечатлениях гости рассказали в своем Instagram.
В комментарии Новости.LIVE Nemo поделились, что украинская кухня произвела на них большое впечатление, а необычное блюдо лишь прибавило впечатлений от путешествия. Также победители "Евровидения-2024" заявили, что хотят попробовать как можно больше украинских блюд, пока находятся в Украине.
