Победители "Евровидения-2024" Nemo рассказали о "сумасшедшем опыте" в Украине: чем их накормили

Победители "Евровидения-2024" из Швейцарии Nemo посетили Киев в рамках своего европейского тура, во время которого представят дебютный альбом Arthouse. В столице артисты не только выступили, но познакомились с украинской культурой и гастрономией. И похоже, первое знакомство с национальной кухней они запомнят надолго.

Nemo в ресторане Клопотенко ели борщ и пчел. Фото из открытых источников

В первый день визита Nemo посетили ресторан "Сто лет назад вперед" от известного украинского шеф-повара Евгения Клопотенко. Именно здесь музыканты попробовали борщ, а также блюдо, которое вызвало у Nemo изумление — съедобных пчел. О впечатлениях гости рассказали в своем Instagram.

"Евгений Клопотенко для нас готовил борщ и пчел", — написали музыканты в сторис.

Nemo в ресторане Клопотенко ели борщ и пчел

В комментарии Новости.LIVE Nemo поделились, что украинская кухня произвела на них большое впечатление, а необычное блюдо лишь прибавило впечатлений от путешествия. Также победители "Евровидения-2024" заявили, что хотят попробовать как можно больше украинских блюд, пока находятся в Украине.

"Мы ели борщ и каких-то пчел… Мы встретили Клопотенко и ели его пчел. Он сделал пчел. Это был безумный опыт. Еще борщ и другие блюда. Много украинской еды, мне все понравилось. Хотим отведать все возможное, пока мы здесь", — сказали Nemo.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о британце, шокировавшем заявлением о страшной опасности борща. По его словам, главная "опасность" борща заключается в больших кастрюлях, в которых его обычно готовят украинцы.

Также "Комментарии" писали, что Nemo из Швейцарии с необычным флагом появились на Евровидении. Что он значит.